Educazione stradale, due giorni al Teatro Lirico

Coinvolti studenti delle primarie e, per la prima volta, anche della secondaria di primo grado.

Si è conclusa al Teatro Lirico la due giorni dedicata all’educazione e alla sicurezza stradale, inserita nel Piano di Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2025/2026. Un’iniziativa che ha saputo coinvolgere attivamente le nuove generazioni, mettendo al centro un tema fondamentale per la crescita civile e responsabile dei cittadini di domani.

Promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Polizia Stradale di Milano e l’Associazione Nazionale Polizia di Stato – sezione di Magenta, il progetto ha visto la partecipazione delle classi quarte delle scuole primarie e, per la prima volta, anche delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado. Un ampliamento significativo che testimonia la volontà di rafforzare il percorso educativo lungo più fasi della crescita.

Durante gli incontri, studenti e studentesse hanno potuto confrontarsi con operatori ed esperti, approfondendo non solo le regole della strada, ma anche il valore dei comportamenti corretti e responsabili nella vita quotidiana. Un approccio che punta a rendere i ragazzi protagonisti attivi della sicurezza, dentro e fuori dall’ambiente scolastico.

"Un percorso – sottolinea l’Assessore alle Scuole e all’Educazione Giampiero Chiodini – che non si limita alla trasmissione di regole, ma punta a sviluppare consapevolezza, senso critico e responsabilità nei comportamenti quotidiani".

Un’esperienza educativa che lascia un segno concreto, contribuendo a costruire una cultura della sicurezza sempre più diffusa e condivisa, a partire proprio dai più giovani.

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