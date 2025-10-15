Più controlli, più presenza e un drone per il monitoraggio del territorio

L’Amministrazione comunale ha potuto potenziare il presidio sul territorio, attivando 41 pattuglie straordinarie, di cui 26 notturne (fino alle 2 del mattino) e 15 diurne nelle giornate festive.

Un deciso cambio di passo per la sicurezza cittadina. È questo il messaggio che arriva dal Comune di Magenta, dove il Vicesindaco e Assessore alla Polizia Locale e Sicurezza Urbana, Enzo Tenti, ha illustrato i risultati raggiunti negli ultimi mesi dal Corpo di Polizia Locale, evidenziando il rafforzamento dei controlli e la collaborazione sempre più stretta con Regione Lombardia e le forze dell’ordine del territorio.

Grazie a un contributo regionale di 50.000 euro, ottenuto con il supporto dell’Assessore regionale Romano La Russa, l’Amministrazione comunale ha potuto potenziare il presidio sul territorio, attivando 41 pattuglie straordinarie, di cui 26 notturne (fino alle 2 del mattino) e 15 diurne nelle giornate festive. Un impegno concreto che si è tradotto in oltre 23 posti di blocco, 295 veicoli controllati, 293 persone identificate e 91 test alcolemici effettuati, con 3 conducenti risultati positivi.

Nel dettaglio, sono stati elevati 55 verbali di contestazione, disposti 9 fermi amministrativi e 6 ritiri di patente, per un totale di 70 punti decurtati. Ma il lavoro della Polizia Locale non si è limitato alle strade: gli agenti hanno effettuato 19 interventi mirati in parchi, esercizi pubblici e aree sensibili, uno dei quali su segnalazione diretta dei cittadini.

A queste attività straordinarie si aggiunge il lavoro quotidiano del Comando, che nel solo mese di settembre ha registrato 197 sanzioni per sosta irregolare, portando il totale complessivo delle sanzioni amministrative a 218.

“Spesso ci sentiamo dire che non si vedono i vigili – ha dichiarato il Vicesindaco Tenti –. È vero che talvolta possono esserci delle mancanze, ma è importante riconoscere anche quanto è stato fatto. I numeri non mentono: il cambio di passo che avevamo annunciato c’è stato ed è documentato dai dati. Tutto è migliorabile, ma il lavoro messo in campo è concreto e costante”.

Tenti ha anche annunciato importanti novità tecnologiche: il progetto per l’introduzione di un drone a supporto del monitoraggio del territorio.

“Abbiamo completato tutti i passaggi formativi e amministrativi necessari – ha spiegato – compresa la formazione degli agenti abilitati al pilotaggio e l’iscrizione all’ENAC. Ora manca solo l’autorizzazione ministeriale. Contiamo di presentare il progetto operativo a gennaio, con un report dedicato. Il drone sarà utile non solo per la sicurezza pubblica, ma anche per il controllo ambientale, ad esempio in caso di sversamenti o abbandoni illeciti”.

Il Vicesindaco ha concluso sottolineando un elemento incoraggiante: la percezione di sicurezza in città sta migliorando, soprattutto tra cittadini e commercianti.

“La situazione in centro è migliorata, lo si vede e lo si percepisce. Il lavoro silenzioso ma costante della Polizia Locale e dei Carabinieri sta dando risultati visibili. Anche la presenza di nuovi militari in città, grazie allo stabile messo a disposizione dall’Amministrazione, ha rappresentato un importante elemento di deterrenza. Il nostro obiettivo resta quello di garantire una presenza efficace, visibile e tempestiva sul territorio. La sicurezza – ha concluso Tenti – è un diritto dei cittadini e un dovere delle istituzioni”.

Un impegno che, numeri alla mano, conferma Magenta tra i Comuni più attenti alla tutela della sicurezza urbana e alla collaborazione tra enti e forze dell’ordine.

