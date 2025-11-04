meteo-top

Prevenire le truffe

L’odioso fenomeno delle truffe, che periodicamente colpisce gli anziani in tutto il territorio nazionale, richiede la massima attenzione e la collaborazione di tutti.
Magenta - Incontro prevenzione truffe, locandina novembre 2025

Il Centro Pensionati Magenta in collaborazione con la Stazione dei Carabinieri di Magenta, organizza un incontro pubblico aperto a tutti sulla prevenzione dalle truffe.

L’evento si terrà martedì 11 novembre 2025 alle ore 15.30 nel Centro Polifunzionale “Dottor Mario Leone”, di via Giacomo Matteotti, n. 35, a ridosso di piazza Arrigo VII (già piazza Mercato). Interverranno rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri che forniranno ai partecipanti informazioni e consigli utili per conoscere e difendersi dai raggiri messi in atto da malintenzionati.

L’odioso fenomeno delle truffe, che periodicamente colpisce gli anziani in tutto il territorio nazionale, richiede la massima attenzione e la collaborazione di tutti. È fondamentale che i familiari e i conoscenti restino sempre vicini alle persone più vulnerabili, informandole costantemente e supportandole per prevenire e contrastare questi attacchi.

