Fuoco e fumo nell'immobile ex uffici della cava

L'allarme nel primo pomeriggio di oggi: fuoco e fucono nell'immobile ex uffici della cava al confine tra Castano Primo e Nosate.

L'allarme è scattato nelle prime ore del pomeriggio di oggi (lunedì 13 aprile) e sul posto ecco diversi mezzi dei Vigili del fuoco, i Carabinieri della caserma di Castano Primo, la Polizia locale di Castano e quella di Turbigo per la viabilità, un'ambulanza e l'automedica e la Protezione civile di Castano Primo. Incendio nell'immobile, che una volta ospitava gli uffici della cava, al confine tra Castano e Nosate, a pocho passi dal canale industriale. È qui che sono divampate le fiamme e qui i pompieri hanno lavorato per più ore, per spegnere il rogo, liberare lo stabile dal fumo e riportare la situazione alla normalità. Sulle cause che hanno acceso l'incendio, sono in corso le indagini e le verifiche da parte degli stessi Vigili del fuoco e delle Forze dell'ordine, ma dai primi riscontri sembrerebbe che all'interno ci fossero abusivamente, di sicuro due persone, forse tre (una è stata fermata, mentre le altre si sono allontanate), che molto probabilmente avrebbero acceso un fuoco, con ogni probabilità per scaldarsi, non riuscendo però poi a tenerlo sotto controllo. Con loro, pare che avessero anche due cani, uno dei quali è stato portato in salvo, l'altro invece dovrebbe essere scappato. In corso, dunque, ulteriori accertamenti per avere così un quadro specifico di quanto successo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!