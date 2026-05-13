Macchinista fermato mentre acquistava droga

Individuato durante un controllo di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti da parte del corpo intercomunale di Polizia locale di Castano e Nosate.

Continua l’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio delle sostanze stupefacenti nelle aree boschive dell'Alto Milanese. Nel weekend gli uomini dell’Ufficio di PG del Corpo Intercomunale di Polizia locale di Castano Primo e Nosate hanno colto sul fatto un soggetto mentre stava acquistando della sostanza stupefacente in una piazzola di spaccio appena insediatasi. Durante l’intervento il pusher di origine nordafricana riusciva a guadagnare la fuga nella fitta vegetazione mentre il cliente veniva fermato, identificato e sottoposto a controllo di polizia che permetteva di rinvenire una dose di stupefacente appena acquistata la quale sottoposta a narcotest risultava essere cocaina. Per l’uomo, di nazionalità italiana scattava così la contestazione della violazione amministrativa di cui all’art. 75 Dpr 309/90 per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale e contestualmente gli venivano ritirate le patenti di guida. L’accertamento faceva emergere altresì la particolare professione dell'uomo, infatti si trattava di un macchinista al quale veniva quindi ritirato anche il titolo abilitativo alla conduzione dei treni. Essendosi recato nei pressi della postazione di spaccio a bordo di un mezzo gli veniva contestata anche la relativa violazione alle norme del Codice della Strada in quanto la patente di guida per autoveicoli risultava scaduta di validità da qualche giorno. Al termine degli accertamenti veniva segnalato alla competente Prefettura per i successivi provvedimenti e per la sospensione del passaporto.

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