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venerdì 05 giugno 2026 | ore 17:40

Busto Arsizio e Svilajnac, un ponte di dialogo tra territori

Accolta in Comune la delegazione serba: una giornata di incontri istituzionali, economici e formativi per costruire nuove sinergie.
Busto Arsizio - Gemellaggio con Svilajnac

Una giornata di incontro, confronto e conoscenza reciproca. Oggi, mercoledì 3 giugno, Busto Arsizio ha accolto una delegazione ufficiale del Comune di Svilajnac, città della Repubblica di Serbia, per un momento istituzionale pensato per rafforzare i rapporti tra comunità locali e aprire nuove prospettive di collaborazione.

La visita rappresenta, infatti, un’importante occasione per mettere in dialogo amministrazioni, istituzioni, realtà economiche e formative, con l’obiettivo di approfondire temi di interesse comune e valutare possibili sinergie nei settori economico, culturale, sociale e della formazione.

La delegazione serba è stata ricevuta in mattinata nella Sala Giunta di Palazzo Comunale dal sindaco Emanuele Antonelli, dalla presidente del Consiglio comunale Laura Rogora, dall’assessore Matteo Sabba e dal consigliere Orazio Tallarida. Presenti, per Svilajnac, il sindaco Predrag Milanović, il presidente dell’Assemblea municipale Darko Jevtić, rappresentanti della Municipalità e del Consolato serbo di Milano.

Nel corso della giornata sono stati programmati diversi momenti di confronto con l’Amministrazione comunale di Busto Arsizio, incontri con realtà rappresentative del sistema produttivo e formativo del territorio e occasioni di conoscenza delle eccellenze bustocche e varesine.

Un ruolo significativo è stato svolto dalla Camera di Commercio di Varese, che ha sostenuto l’iniziativa favorendo il dialogo con il sistema economico e istituzionale locale, con particolare attenzione ai temi della competitività, della formazione e dell’internazionalizzazione. Coinvolti anche ITS Incom, Alfa ed Ercole Comerio, insieme ad altri enti, associazioni e operatori del territorio che hanno contribuito a presentare alla delegazione serba competenze, esperienze e opportunità presenti nell’area.

“L’iniziativa si inserisce nella volontà dell’Amministrazione comunale di consolidare relazioni internazionali fondate sul dialogo, sull’amicizia tra comunità locali e sulla valorizzazione delle rispettive esperienze territoriali”, ha dichiarato il sindaco Antonelli.

Un incontro che guarda oltre i confini, dunque, ma parte dal valore concreto dei territori: dalle imprese alla formazione, dalle istituzioni alle comunità, con l’obiettivo di costruire relazioni capaci di generare nuove opportunità e percorsi condivisi.

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