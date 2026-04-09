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sabato 11 aprile 2026 | ore 01:02

Nel segno della sicurezza e dell’umanità

Nel giorno di Pasqua la Marina Militare libera un equipaggio sequestrato di una nave iraniana. Al largo della Somalia un’operazione senza vittime restituisce libertà e speranza.
Attualità - Militari della Marina Militare in mare

Un intervento rapido, efficace e soprattutto senza conseguenze tragiche. È quanto accaduto nei giorni scorsi al largo della Somalia, dove un peschereccio iraniano, l’“al-Waseemi”, era stato sequestrato da pirati somali insieme al suo equipaggio.

A entrare in azione è stata la fregata italiana Emilio Bianchi, nave di punta della missione europea Atalanta, affiancata dalla fregata spagnola “Canarias”. Un’operazione coordinata e attenta, che ha avuto come primo obiettivo quello di mettere in sicurezza l’area e impedire che l’imbarcazione sequestrata potesse essere utilizzata come “nave madre” per nuovi attacchi lungo le rotte commerciali.

Nel giorno di Pasqua è arrivato il momento decisivo. Il boarding team della Brigata San Marco è salito a bordo del peschereccio, riuscendo a liberare l’equipaggio senza spargimento di sangue. Un esito tutt’altro che scontato, che testimonia la professionalità e la preparazione delle forze italiane impegnate in scenari complessi e delicati.

Un’azione che va oltre il semplice intervento militare e che richiama il valore più profondo della presenza internazionale in queste aree: garantire sicurezza, ma anche tutela della vita umana. In un contesto spesso segnato da tensioni e conflitti, operazioni come questa dimostrano come sia possibile coniugare fermezza e responsabilità.

Un segnale importante, che arriva proprio nei giorni della Pasqua, simbolo universale di rinascita e speranza. Anche in mare aperto.

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