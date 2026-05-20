L’intelligenza artificiale non è più futuro: a Milano l’AI Week racconta l’IA che lavora

Alla Fiera di Milano Rho la settima edizione dell’evento europeo dedicato all’intelligenza artificiale: quasi 30 mila partecipanti, oltre 700 speaker e un mercato che in Europa potrebbe crescere del 457% entro il 2030.

L’intelligenza artificiale non è più soltanto una suggestione tecnologica o un tema da addetti ai lavori. È già dentro le imprese, nella sanità, nella comunicazione, nello sport, nella pubblica amministrazione, nella sicurezza digitale e nei nuovi modelli di lavoro. È questo il messaggio che arriva dalla settima edizione di AI Week 2026, in corso negli spazi di Fiera Milano Rho, diventata per due giorni una vera capitale europea dell’innovazione.

Un appuntamento che conferma quanto il tema sia ormai centrale per il sistema economico e produttivo. I numeri lo raccontano con chiarezza: quasi 30 mila partecipanti tra manager, imprenditori e professionisti, più di 700 speaker internazionali distribuiti su 17 palchi e la presenza di rappresentanti della Commissione Europea e del Governo italiano.

Ma a colpire sono anche le prospettive del mercato. Secondo le proiezioni citate dagli organizzatori, il mercato europeo dell’intelligenza artificiale potrebbe passare dai 56,7 miliardi di euro del 2025 ai 316,3 miliardi entro il 2030, con una crescita complessiva del 457% e un incremento medio annuo del 33,2%. Numeri che indicano una trasformazione profonda, destinata a incidere su settori molto diversi tra loro.

Tra gli ambiti con maggiori possibilità di sviluppo ci sono pubblicità, marketing e media, già oggi tra i comparti più coinvolti, ma anche la sanità, per la quale si prevede una crescita particolarmente significativa. L’uso dei dati clinici, dei dispositivi biometrici, dell’imaging medico e di strumenti capaci di supportare il lavoro degli operatori sanitari apre scenari nuovi, non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche sociale.

‘Ignorare il fatto che la divulgazione di una cultura dell’intelligenza artificiale in maniera più diffusa possibile sia di primaria importanza per il sistema-Italia e il sistema-Europa rischierebbe di trasformarsi in un vulnus non sanabile’, spiegano Giacinto Fiore e Pasquale Viscanti, fondatori di Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice e ideatori di AI Week.

Il punto, sottolineano, non è accogliere l’IA con entusiasmo acritico, né demonizzarla. La sfida è conoscerla, comprenderla, imparare a utilizzarla in modo consapevole. ‘L’IA, piaccia o meno, non è il futuro, ma ormai il presente delle principali economie mondiali’, aggiungono. E proprio per questo Europa e Italia sono chiamate a colmare un divario fatto di competenze, cultura digitale e capacità di applicazione concreta.

AI Week 2026 si muove in questa direzione, andando oltre la semplice narrazione dell’IA generativa e dei chatbot. L’edizione di quest’anno racconta infatti l’intelligenza artificiale che entra nei processi reali: agenti autonomi, copiloti clinici, fabbriche intelligenti, strumenti per la cybersecurity, digital twin medici, robotica, customer experience predittiva, nuovi modelli organizzativi e applicazioni per lo sport.

Molti gli appuntamenti tematici: dall’AI Startup Summit, dedicato alle imprese innovative e agli investitori, all’AI Marketing Summit, pensato per comunicatori, creativi e aziende; dall’AI Cyber Security Summit all’AI Healthcare Summit, fino all’AI Sport Summit, dove si approfondisce il ruolo dell’intelligenza artificiale nell’analisi delle prestazioni, nella prevenzione degli infortuni e nella gestione dei grandi eventi.

Accanto ai grandi numeri, anche un segnale importante sul fronte della rappresentanza: oltre tre speaker su dieci sono donne, un dato che colloca la manifestazione sopra la media del settore tecnologico. Sul palco si alternano esperti, ricercatori, manager e innovatori provenienti da Europa, Stati Uniti, Asia e Medio Oriente, con una forte presenza di figure apicali del mondo aziendale.

La presenza delle istituzioni conferma il valore strategico del tema. Alla manifestazione partecipano rappresentanti della Commissione Europea, tra cui la commissaria UE per le Start-up e l’Innovazione Ekaterina Zaharieva, e del Governo italiano, rappresentato dal ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.

Milano diventa così il luogo in cui si prova a raccontare non solo ciò che l’intelligenza artificiale potrà fare, ma ciò che sta già facendo. Una tecnologia che interroga le imprese, le professioni, la formazione e la società nel suo insieme. E che, per essere davvero utile, ha bisogno di conoscenza diffusa, responsabilità e capacità di governo.

‘Non si tratta più solo di AI generativa: AI Week 2026 mostra l’AI che lavora e produce’, concludono Fiore e Viscanti. Una frase che sintetizza bene il passaggio in corso: dall’effetto novità alla concretezza, dalla sperimentazione all’applicazione, dalla curiosità alla competenza.

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