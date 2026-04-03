Prevenzione in piazza

Grande partecipazione all’iniziativa “Hope” contro il tumore della pelle. Informazione, controlli e comunità al centro della giornata.

Grande partecipazione e riscontri molto positivi per la giornata di prevenzione del tumore della pelle “Hope”, che si è svolta venerdì scorso in piazza a Legnano. Un appuntamento che ha saputo unire informazione, sensibilizzazione e servizi concreti, coinvolgendo numerose cittadine e cittadini e confermando quanto il tema della diagnosi precoce sia oggi sempre più centrale e sentito.

Promossa dalla Fondazione Progetti del Cuore, l’iniziativa ha portato la prevenzione direttamente tra le persone, in un contesto accessibile e vicino alla quotidianità. Un approccio semplice ma efficace, capace di abbattere distanze e timori, favorendo una maggiore attenzione alla propria salute.

"Siamo estremamente soddisfatti della partecipazione registrata – ha dichiarato Daniele Ragone, Amministratore Unico di Fondazione Progetti del Cuore –. Portare la prevenzione nelle piazze significa avvicinare le persone alla cura della propria salute: la diagnosi precoce è fondamentale e può davvero salvare vite".

Durante la giornata, molti partecipanti hanno espresso apprezzamento per l’organizzazione e per l’opportunità di accedere a informazioni e servizi direttamente sul territorio. Un segnale importante, che dimostra come la comunità sia pronta a rispondere quando le proposte sono concrete, utili e ben strutturate.

Fondamentale il supporto dell’Amministrazione comunale di Legnano, che ha collaborato attivamente alla realizzazione dell’evento, insieme agli sponsor che ne hanno reso possibile lo svolgimento.

La Fondazione Progetti del Cuore rinnova così il proprio impegno nella promozione della cultura della prevenzione, con l’obiettivo di portare iniziative come “Hope” in sempre più città, perché la salute passa anche – e soprattutto – dalla consapevolezza.

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