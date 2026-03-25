Trapianto di cuore, tra dono e nuova vita

Appuntamento giovedì 26 marzo a Palazzo Leone da Perego: confronto tra specialisti e riflessioni sul valore della donazione.

Giovedì 26 marzo alle ore 20.45 la Sala Pagani di Palazzo Leone da Perego a Legnano ospiterà un incontro di grande valore umano e scientifico dal titolo “Trapianto di cuore, tra dono e battito di una vita rinata”.

Protagonista della serata sarà il dottor Claudio Russo, Direttore della Cardiochirurgia e dei Trapianti dell’Ospedale Niguarda di Milano, figura di riferimento a livello nazionale e insignito dell’Ambrogino d’Oro nel 2025. Un’occasione preziosa per conoscere da vicino il lavoro del Centro Trapianto di Cuore del Niguarda, realtà d’eccellenza che ha superato i 1300 trapianti, grazie a competenze altamente specializzate, tecnologie avanzate e un approccio multidisciplinare.

Durante l’incontro, il dottor Russo dialogherà con il dottor Di Credico, Direttore della Cardiologia dell’Ospedale di Legnano, offrendo al pubblico un confronto di alto profilo medico e scientifico. Un momento di approfondimento, ma anche di sensibilizzazione, per comprendere quanto la donazione rappresenti un gesto di straordinario altruismo, capace di trasformare il dolore in speranza e in una nuova possibilità di vita.

La serata sarà aperta alla cittadinanza, con posti limitati. Per partecipare è necessario prenotarsi compilando il form disponibile tramite QR code in locandina oppure online.

Un appuntamento che unisce scienza e testimonianza, mettendo al centro il valore della vita e della solidarietà.

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