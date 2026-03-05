meteo-top

Al cuore delle donne

All’Ospedale di Legnano screening cardiologico gratuito per la prevenzione femminile.
Salute - Visita per tumore al seno

In occasione della Giornata internazionale della donna, il Dipartimento Cardiovascolare dell’ASST Ovest Milanese promuove un’iniziativa dedicata alla salute femminile dal titolo “Al cuore delle donne”, un momento di informazione, prevenzione e sensibilizzazione sul tema delle patologie cardiovascolari. L’appuntamento è in programma domenica 8 marzo 2026, dalle 11 alle 15, all’Info Point (piano 1) dell’Ospedale Nuovo di Legnano.

Durante l’evento le partecipanti potranno accedere gratuitamente a uno screening cardiologico pensato per monitorare alcuni tra i principali indicatori di rischio. In particolare saranno effettuate la misurazione della pressione arteriosa, il controllo del colesterolo attraverso l’esame del profilo lipidico, la rilevazione della glicemia capillare e il calcolo del profilo di rischio cardiovascolare.

Non solo esami: sarà infatti possibile confrontarsi direttamente con un cardiologo, che offrirà un colloquio informativo per spiegare i risultati ottenuti e fornire indicazioni utili per prendersi cura della propria salute nel tempo. Un’occasione preziosa per approfondire la conoscenza dei fattori di rischio e ricevere consigli personalizzati su stili di vita e prevenzione.

Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi una delle principali cause di mortalità anche tra le donne, ma una corretta informazione e controlli periodici possono fare la differenza. Iniziative come questa vogliono proprio ricordare quanto sia importante ascoltare il proprio corpo e dedicare attenzione al cuore, non solo nei momenti di difficoltà ma soprattutto nella prevenzione quotidiana.

Un invito aperto a tutte le donne del territorio, dunque, per fermarsi qualche minuto, prendersi cura di sé e mettere la salute al primo posto. Perché, come ricorda il titolo dell’iniziativa, la prevenzione parte proprio da qui: dal cuore

