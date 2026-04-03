Milano / Malpensa
Servizi sanitari di prossimità
Una buona notizia per la comunità di Turbigo: da martedì 7 aprile riaprono il punto prelievi e l’ambulatorio infermieristico presso il Centro Sportivo “Naviglio” di via Roma 44. Un servizio atteso e importante, che torna a rafforzare l’assistenza sanitaria di prossimità sul territorio, offrendo ai cittadini un punto di riferimento comodo e accessibile.
Il punto prelievi sarà attivo dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 9.30, consentendo a molti di effettuare gli esami nelle prime ore della giornata. A seguire, sempre dal lunedì al sabato, sarà possibile ritirare i referti dalle 9.30 alle 11.30.
Nella stessa sede riprenderà anche l’attività dell’ambulatorio infermieristico, aperto dalle 9.30 alle 10.30, sempre dal lunedì al sabato. Un servizio particolarmente prezioso, anche perché le prestazioni infermieristiche saranno gratuite per i residenti.
Una riapertura che rappresenta un passo concreto verso una sanità più vicina alle persone, capace di rispondere con semplicità ed efficacia ai bisogni quotidiani della comunità.
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