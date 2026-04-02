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lunedì 06 aprile 2026 | ore 03:40

Uova e sorrisi per i più fragili

Volti Ambrosiani porta uova e sorrisi a bambini, anziani e famiglie. Un gesto semplice che diventa segno concreto di vicinanza e comunità.
Sociale - Volontari ambrosiani e le uova 2026

Una Pasqua che si trasforma in gesto concreto di vicinanza e attenzione agli altri. È quella vissuta grazie all’impegno dell’associazione Volti Ambrosiani, protagonista di una serie di iniziative solidali che hanno coinvolto ospedali, realtà del territorio e persone in situazioni di fragilità.

Nei reparti pediatrici degli ospedali di Legnano e Magenta, i volontari hanno fatto visita ai bambini ricoverati portando uova di Pasqua e, soprattutto, momenti di gioia e leggerezza. Un gesto semplice, ma capace di accendere sorrisi e rendere più serena anche una giornata in corsia.

L’iniziativa è proseguita anche a Bareggio, dove gli ospiti della RSA Villa Arcadia hanno ricevuto dolci e piccoli doni, così come i beneficiari seguiti dall’associazione Fata Onlus. Un percorso che ha unito diversi luoghi e realtà, con un unico obiettivo: non lasciare nessuno solo, soprattutto nei giorni di festa.

"Un piccolo gesto può fare una grande differenza – spiegano da Volti Ambrosiani –. Portare un sorriso, soprattutto nei momenti di difficoltà, è il senso più autentico di queste iniziative".

Fondamentale il lavoro di squadra che ha reso possibile l’iniziativa. L’associazione ha voluto ringraziare gli ospedali di Legnano e Magenta per l’accoglienza, il Direttore Generale dell’ASST Ovest Milanese Francesco Laurelli per il supporto, la madrina Silvia Scurati per la presenza e la sensibilità dimostrata, oltre a tutti coloro che hanno contribuito con donazioni di uova e dolci.

Un segnale concreto di come, anche attraverso piccoli gesti, si possa costruire una comunità più attenta, unita e solidale, capace di prendersi cura delle persone e di trasformare la Pasqua in un’occasione autentica di condivisione.

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