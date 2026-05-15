Trovato dai Carabinieri con la droga: deferito all'A.G.

I militari l'hanno fermato a Buscate. Per il giovane extracomunitario è scattato il deferimento all'Autorità Giudiziaria.

Contrasto all'uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Controlli in tutto il territorio da parte dei Carabinieri. E proprio durante un servizio di pattugliamento a Buscate, ecco che i militari della caserma di Cuggiono hanno fermato un giovane extracomunitario, mentre era in compagnia di altre quattro persone, e da una successiva perquisizione hanno rinvenuto della droga e alcuni soldi. Il ragazzo, alla vista degli uomini dell'Arma ha cercato di nascondersi, ma è stato prontamente individuato e bloccato. Nei suoi confronti è scattato il deferimento all'Autorità Giudiziaria e, inoltre, sia lui che uno degli altri giovani presenti sono stati denunciati in quanto irregolari.

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