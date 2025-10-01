L’appuntamento è alle 21.00, quando cittadini, operatori sanitari e associazioni porteranno torce elettriche, lampade e lumini per illuminare simbolicamente la notte di Gaza.

Magenta e Legnano si preparano a vivere questa sera, mercoledì 2 ottobre, un momento di silenziosa ma intensa testimonianza di solidarietà. Anche davanti agli ospedali delle due città, infatti, si terrà il flash mob nazionale “Luci sulla Palestina – 100 ospedali per Gaza”, promosso dalla rete Digiuno per Gaza.

L’appuntamento è alle 21.00, quando cittadini, operatori sanitari e associazioni porteranno torce elettriche, lampade e lumini per illuminare simbolicamente la notte di Gaza. Il gesto collettivo vuole ricordare i 1.677 operatori sanitari uccisi durante i bombardamenti e manifestare vicinanza al popolo palestinese.

Durante il flash mob, in contemporanea in numerose città italiane, saranno letti ad alta voce i nomi delle vittime del personale medico e infermieristico caduto a Gaza. Un modo semplice, ma carico di significato, per sottolineare la gravità di una tragedia che continua a colpire non solo la popolazione civile, ma anche chi ha scelto di curare e assistere gli altri.

«Illuminare la notte di Gaza significa non restare indifferenti – spiegano i promotori – e trasformare la memoria in impegno, perché la sofferenza non rimanga nell’ombra».

L’iniziativa, che vedrà coinvolti decine di ospedali italiani, è aggiornata con l’elenco completo dei luoghi di partecipazione sul sito www.digiunogaza.it

. Anche a Magenta e a Legnano, dunque, le comunità locali accenderanno una luce per ribadire il valore universale della pace e della solidarietà.

