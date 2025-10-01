meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Nuvole sparse 16°
Mer, 01/10/2025 - 19:50

data-top

mercoledì 01 ottobre 2025 | ore 20:30

Luci sulla Palestina

L’appuntamento è alle 21.00, quando cittadini, operatori sanitari e associazioni porteranno torce elettriche, lampade e lumini per illuminare simbolicamente la notte di Gaza.
Sociale - Luci sulla Palestina, locandina del 2 ottobre 2025

Magenta e Legnano si preparano a vivere questa sera, mercoledì 2 ottobre, un momento di silenziosa ma intensa testimonianza di solidarietà. Anche davanti agli ospedali delle due città, infatti, si terrà il flash mob nazionale “Luci sulla Palestina – 100 ospedali per Gaza”, promosso dalla rete Digiuno per Gaza.

L’appuntamento è alle 21.00, quando cittadini, operatori sanitari e associazioni porteranno torce elettriche, lampade e lumini per illuminare simbolicamente la notte di Gaza. Il gesto collettivo vuole ricordare i 1.677 operatori sanitari uccisi durante i bombardamenti e manifestare vicinanza al popolo palestinese.

Durante il flash mob, in contemporanea in numerose città italiane, saranno letti ad alta voce i nomi delle vittime del personale medico e infermieristico caduto a Gaza. Un modo semplice, ma carico di significato, per sottolineare la gravità di una tragedia che continua a colpire non solo la popolazione civile, ma anche chi ha scelto di curare e assistere gli altri.

«Illuminare la notte di Gaza significa non restare indifferenti – spiegano i promotori – e trasformare la memoria in impegno, perché la sofferenza non rimanga nell’ombra».

L’iniziativa, che vedrà coinvolti decine di ospedali italiani, è aggiornata con l’elenco completo dei luoghi di partecipazione sul sito www.digiunogaza.it
. Anche a Magenta e a Legnano, dunque, le comunità locali accenderanno una luce per ribadire il valore universale della pace e della solidarietà.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

DEA e sicurezza: Azienda Ospedialiera fa chiarezza
Magenta - Ingresso Pronto Soccorso Ospedale Fornarli
DEA di Magenta e Legnano: sicurezza garantita, dialogo aperto per rafforzarla.
Due automobiline per i bimbi della Pediatria
Sociale - 'Cuorieroi per bambini eroi'
Lunedì 30 ottobre, alle 10.30, presso la Pediatria dell'Ospedale di Legnano l'associazione 'Cuorieroi per bambini eroi Onlus' donerà donerà due automobiline ai piccoli pazienti.
Disegni e sorrisi per l'accoglienza
Sociale / Salute - Disegni e sorrisi per l'accoglienza
Sorrisi e cortesia. Così i profughi scappati dalla guerra in Ucraina vengono accolti nei due ‘hub’ dedicati all’accoglienza da parte dell’ASST Ovest Milanese.

Invia nuovo commento