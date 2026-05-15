Il condominio ha deliberato: ma non sempre si può fare ricorso

Non tutte le delibere condominiali sono impugnabili: serve una decisione concreta, vincolante e produttiva di un danno reale o probabile.

Vivere in condominio significa partecipare a quella piccola democrazia che è l'assemblea condominiale. Ci si riunisce, si discute, si vota. A volte le decisioni accontentano tutti, spesso no. Ed è qui che nasce la tentazione di ricorrere al giudice per bloccare ciò che non piace.

Ma non ogni delibera assembleare può essere portata in tribunale. Lo ha stabilito il Tribunale di Catania con una sentenza recente che, al di là del caso specifico, offre un principio di buon senso prezioso per chiunque viva in un edificio condiviso: per contestare una decisione dell'assemblea, quella decisione deve essere concreta, definitiva, capace di produrre un effetto reale sulla vita e sul portafoglio di chi abita il palazzo. Non basta essere in disaccordo.

Nel caso esaminato, l'assemblea aveva deliberato di esplorare la possibilità di realizzare alcuni lavori, avvalendosi di benefici fiscali, senza però assegnare alcun incarico, stabilire alcun costo o sottoscrivere alcun impegno economico. Era, in sostanza, una dichiarazione di intenti: ci piacerebbe fare questa cosa, valutiamo come. Eppure, qualcuno aveva deciso di portare anche questa delibera davanti a un giudice.

Il tribunale ha detto no, con chiarezza. Non si può contestare in aula ciò che ancora non esiste come decisione vincolante. Una delibera che non impegna nessuno, che non sposta un euro dalle tasche dei condomini, che non nomina nessun professionista e non approva nessun lavoro, non è ancora matura per essere impugnata. Chi vuole contestarla deve dimostrare di avere un interesse concreto, un danno reale o almeno probabile che quella scelta è in grado di produrre. Senza questo presupposto, la porta del tribunale rimane chiusa.

C'è in questo ragionamento qualcosa di profondamente giusto per la convivenza quotidiana. Le assemblee condominiali devono poter pianificare, sondare il terreno e valutare le opzioni senza essere bloccate a ogni passo da ricorsi prematuri. La fase di esplorazione e di confronto è parte normale di qualunque processo decisionale collettivo. Solo quando si arriva alla scelta definitiva — quando si assegna un incarico, si approva un preventivo, si decide chi paga e quanto — nascono obblighi veri e diritti da tutelare.

Il tribunale è uno strumento prezioso, ma non un'arena dove portare ogni disaccordo. Prima si tenta la mediazione, poi si valuta se esiste davvero un danno concreto. Solo allora ha senso litigare. Una lezione che vale dentro e fuori dal palazzo.

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