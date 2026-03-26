BA Teatro: a Busto Arsizio una settimana di spettacoli tra musica, comicità e riflessione

Dal 26 al 27 marzo un ricco calendario nei teatri cittadini con grandi nomi e proposte per tutti i gusti: da Mauro Repetto (883) a Paolo Cevoli.

Busto Arsizio si prepara a vivere una nuova intensa pagina di cultura e spettacolo con gli appuntamenti di BA Teatro, che tra giovedì 26 e venerdì 27 marzo porteranno sul palcoscenico artisti affermati e produzioni originali, capaci di parlare a pubblici diversi.

Si parte giovedì 26 marzo, alle 21, al Teatro Sociale con “Alla ricerca dell’Uomo Ragno”, lo spettacolo di e con Mauro Repetto, fondatore degli 883 insieme a Max Pezzali. Un viaggio tra musica e racconto, che ripercorre i successi di una generazione e la storia personale dell’artista, tra aneddoti, videoclip e momenti di comicità.

Venerdì 27 marzo sarà invece una serata ricchissima, con più spettacoli in contemporanea nelle diverse sale cittadine. Al Teatro Manzoni, sempre alle 21, salirà sul palco Paolo Cevoli con “Figli di Troia”, un monologo che rilegge in chiave ironica e attuale il viaggio di Enea, trasformandolo in una riflessione divertente sulle radici, sull’identità e sulle storie di migrazione.

Alla stessa ora, al Teatro Sociale, spazio alla divulgazione scientifica fuori dagli schemi con Barbascura X e il suo “Sono qui per caos”: uno spettacolo che unisce ironia e contenuti, capace di trasformare temi complessi in racconti accessibili e coinvolgenti, grazie a un dialogo continuo con il pubblico.

Sempre venerdì, al Teatro San Giovanni Bosco, andrà in scena “Lear e il suo matto”, una rilettura originale del capolavoro di William Shakespeare in forma di teatro per attori e burattini. Uno spettacolo che mescola linguaggi diversi e richiama la tradizione del teatro popolare, proposto in occasione della Giornata della Poesia.

Infine, alla Sala Pro Busto, “Una lunga corsa” porterà in scena la storia del primo maratoneta olimpico del Giappone: un racconto intenso che intreccia sport e vita, mettendo al centro il tema del riscatto e del valore dell’errore come parte del percorso umano.

Un calendario vario e ricco di suggestioni, che conferma ancora una volta Busto Arsizio come città viva dal punto di vista culturale, capace di offrire occasioni di intrattenimento, riflessione e condivisione attraverso il linguaggio universale del teatro.

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