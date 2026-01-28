La Giöbia dell'anno

Ufficializzati i vincitori del Concorso della Tradizione! Domani, in centro città, verranno esposti prima di essere bruciati la sera!

È arrivato il momento dei verdetti, quelli che chiudono il cerchio di una tradizione sentita e partecipata, capace ogni anno di coinvolgere la città partendo dai più piccoli. A Busto Arsizio sono stati ufficializzati i vincitori del Concorso della Tradizione della Giöbia 2026, appuntamento che unisce creatività, memoria popolare e vita di comunità.

A decretare la classifica è stata una giuria composta da esperti delle tradizioni cittadine, affiancata da una seconda votazione aperta alla cittadinanza attraverso i social network. Due sguardi diversi, ma complementari, per valorizzare il lavoro svolto dalle scuole.

Il primo posto è andato alla Scuola primaria Pieve di Cadore (IC Bertacchi), che ha conquistato la giuria con una Giöbia imponente e originale, capace di reinterpretare in chiave simbolica paure e speranze dei bambini. Secondo posto per la Scuola dell’infanzia Maria di Nazareth, con una Giöbia che ha saputo leggere l’attualità dell’anno olimpico, proponendo una versione “5.0” della tradizione. Terzo posto ex aequo per Asilo Nido Cielo e Terra e Centro infanzia Il Giardino dell’Artista, che hanno portato in scena una Giöbia a 360 gradi, profondamente bustocca, tra richiami gastronomici e iconografia popolare.

Accanto ai premi assegnati dalla giuria, spazio anche al coinvolgimento diretto dei cittadini. Il Premio della Cittadinanza, attribuito alla Giöbia più votata sulla pagina Facebook del Comune, è stato assegnato alla Scuola primaria Sant’Anna. Una scelta resa necessaria dal regolamento che prevede un solo premio per ciascuna scuola: poiché le Giöbie più votate sui social coincidevano con quelle già premiate dalla giuria, il riconoscimento è passato alla scuola classificatasi al quarto posto per numero di like.

Un meccanismo pensato per dare il giusto rilievo al lavoro di tutti gli alunni, evitando sovrapposizioni e allargando il riconoscimento a più realtà scolastiche.

Le Giöbie vincitrici saranno protagoniste anche nei momenti più attesi della festa: nella giornata di domani, 29 gennaio, saranno esposte in piazza Santa Maria, per poi essere trasferite in via Einaudi, dove alle ore 19.00 prenderà vita il tradizionale falò. Un rito collettivo che chiude simbolicamente l’inverno e rinnova il legame tra passato e presente.

Il ringraziamento dell’amministrazione comunale va a tutte le scuole partecipanti, che anche quest’anno hanno saputo interpretare la Giöbia con fantasia e passione, contribuendo a mantenere viva una tradizione che continua a parlare alle nuove generazioni. Perché la Giöbia, a Busto, non è solo un fantoccio: è un racconto condiviso, che si accende ogni anno attorno al fuoco.

