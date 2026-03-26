Un’opera in dono alla città: Villa Rusconi secondo Rondoni

Dopo la mostra personale, l’artista regala al Comune un quadro dedicato al simbolo di Castano Primo.

Un gesto che unisce arte, comunità e senso di appartenenza. È quello compiuto da Antonio Rondoni, protagonista fino allo scorso 22 marzo di una mostra personale allestita nelle sale del Palazzo Municipale di Castano Primo, che ha voluto lasciare un segno concreto del suo passaggio donando al Comune una sua opera dedicata a Villa Rusconi.

Un quadro che non è solo una rappresentazione, ma una vera interpretazione artistica della storica dimora castanese, realizzata con creatività, attenzione ai dettagli e con lo stile unico che contraddistingue l’artista, definito “Rondonismo”. Un linguaggio espressivo capace di rileggere luoghi simbolici con uno sguardo originale, rendendoli ancora più vivi e vicini alla comunità.

Il dono è stato accolto con gratitudine dall’Amministrazione comunale. “Grazie ad Antonio Rondoni per questa bellissima opera e per il pensiero rivolto alla nostra città”, è il messaggio condiviso dal sindaco Roberto Colombo insieme all’Amministrazione e al Gruppo Volontari Cultura. Un ringraziamento che sottolinea il valore non solo artistico, ma anche umano del gesto.

Villa Rusconi si conferma così sempre più cuore pulsante della vita culturale cittadina, spazio aperto all’arte e alla creatività, capace di coinvolgere artisti e cittadini in un dialogo continuo.

E il calendario culturale non si ferma: il prossimo appuntamento è già fissato per l’11 aprile, quando le sale della Villa ospiteranno una nuova mostra, questa volta dedicata all’artista Teresina Mozzi. Ulteriori dettagli verranno comunicati nei prossimi giorni.

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