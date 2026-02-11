Memoria che unisce, storia che interpella

Venerdì 13 febbraio in sala consiliare una serata di approfondimento sul fronte orientale e sull’esodo giuliano-dalmata.

Un’occasione per fermarsi, ascoltare e comprendere. In prossimità del Giorno del Ricordo, Dairago propone un momento pubblico di riflessione dedicato a una delle pagine più dolorose e complesse del Novecento italiano.

Venerdì 13 febbraio, alle 20.45, nella sala consiliare di via Damiano Chiesa 14, si terrà l’incontro dal titolo “Fascismo, foibe, esodo”, un appuntamento dal taglio storico e divulgativo che accompagnerà i presenti dentro le vicende del fronte orientale e del successivo esodo giuliano-dalmata.

A guidare il percorso sarà il professor Giancarlo Restelli, studioso attento ai passaggi cruciali della storia contemporanea, chiamato a ricostruire il contesto che portò alla tragedia delle foibe e alla fuga forzata di circa 300mila italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Un fenomeno che segnò profondamente intere comunità e che per decenni rimase ai margini del dibattito pubblico.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con la sezione locale dell’ANPI e con il patrocinio del Comune, si inserisce nel calendario delle commemorazioni del 10 febbraio, data istituita per conservare e rinnovare la memoria delle vittime e dell’esodo. Una memoria che, come ha ricordato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per troppo tempo è stata «una pagina strappata nel libro della nostra storia».

L’obiettivo della serata non è soltanto commemorativo, ma anche formativo: offrire strumenti per comprendere le dinamiche storiche, evitare semplificazioni e restituire dignità a una vicenda che ancora oggi interroga coscienze e identità.

In un tempo in cui la memoria rischia di diventare slogan, appuntamenti come questo rappresentano un invito a conoscere, approfondire e costruire consapevolezza. Perché ricordare non significa solo guardare al passato, ma imparare a leggere il presente con maggiore responsabilità.

