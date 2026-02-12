meteo-top

Rivalutare piazza Burgaria

L'amministrazione comunale ha intenzione di tornare a far risplendere piazza Burgaria con una serie di interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione.
Dairago - Il comune

Sul piatto vi è una somma di circa 210 mila Euro. L'amministrazione comunale ha intenzione di tornare a far risplendere piazza Burgaria con una serie di interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione. "A tale scopo - spiega la giunta- è stato avviato lo studio di fattibilità finalizzato a individuare, secondo criteri tecnici ed economici, le tipologie di intervento più idonee da attuare nella piazza con l'obiettivo di analizzare le caratteristiche attuali degli spazi, valutarne le potenzialità e definire soluzioni progettuali più adeguate". L'intervento è particolarmente corposo e consiste in una serie di voci, dal rifacimento della pavimentazione stradale con la rimozione del porfido ammalorato alla sistemazione delle aiuole con una rivisitazione d'insieme della vegetazione presente passando per il consolidamento dei muri in calcestruzzo delle fioriere, la rimessa in funzione dei giochi d'acqua, l'intervento sulla fontanella "tipo Milano", il miglioramento dell'accesso per i disabili.

