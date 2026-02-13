meteo-top

Furti al cimitero di Dairago

Vandalismi e furti hanno interessato nelle ultime notti il camposanto comunale. L'amministrazione risponde con delusione e sdegno.
L'episodio è grave e si farà di tutto per identificarne chi ne sia responsabile. Su vandalismi e furti che hanno interessato nelle ultime notti il cimitero di Dairago, il sindaco Paola Rolfi interviene con un pronunciamento netto. "Si tratta di un gesto inaccettabile - dichiara - che suscita profonda indignazione per la sacralità del luogo, purtroppo un gesto non isolato, dato il verificarsi di episodi analoghi anche in comuni limitrofi". Polizia Locale e Forze dell'Ordine sono impegnate per cercare di procedere quanto prima all'individuazione degli autori. "Un tale atto - conclude la prima cittadina dairaghese - disgustoso e inaccettabile merita il necessario rispetto verso l'amarezza delle famiglie colpite a cui l'amministrazione esprime vicinanza".

