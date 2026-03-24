Lombardia per il SI ma Milano e provincia vince il NO

Affluenza alta al 63,75%: il Sì si impone in regione con il 53,56%, mentre nel capoluogo e nella provincia di Milano prevale il No con oltre il 58%.

Si è chiusa con un’ampia partecipazione e un esito articolato la consultazione referendaria sulla riforma della giustizia. In Lombardia il risultato premia il Sì, che si attesta al 53,56%, ma con una significativa eccezione: Milano e la sua provincia, dove a prevalere è il No con oltre il 58% dei voti.

Un dato che racconta una regione divisa nelle sensibilità territoriali, pur confermando una direzione complessiva favorevole alla riforma. L’affluenza, pari al 63,75%, evidenzia un forte coinvolgimento dei cittadini, segno di quanto il tema della giustizia sia percepito come centrale nel dibattito pubblico.

Milano emerge come l’unico territorio lombardo in cui il risultato si ribalta rispetto al quadro regionale. Una controtendenza che si registra anche in diversi capoluoghi, indicando una lettura più critica della riforma nei contesti urbani.

All’indomani del voto, non sono mancate le reazioni. In particolare, l’Associazione nazionale magistrati di Milano ha sottolineato il valore del confronto pubblico che ha accompagnato queste settimane. “Abbiamo difeso la Costituzione, non contestato il governo”, ha dichiarato il presidente milanese Luca Milani, evidenziando come magistrati, avvocati, docenti e cittadini si siano messi in dialogo per approfondire i contenuti della riforma.

Un confronto che, come ribadito dall’Anm, non si esaurisce con il voto ma prosegue nel lavoro quotidiano per migliorare il sistema giustizia. Al di là dell’esito politico nazionale, infatti, il referendum lascia in eredità un dato chiaro: l’attenzione e la partecipazione dei cittadini restano elementi fondamentali per costruire un sistema più consapevole e condiviso.

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