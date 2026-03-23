Ultime ore per votare

Urne ancora aperte fino alle 15 di oggi: nei nostri paesi spiccano Nosate, Cuggiono e Vanzaghello. A ieri sera buona partecipazione anche sul territorio: affluenza oltre il 53% in Lombardia.

Si conferma significativa la partecipazione dei cittadini al referendum in corso: alle ore 23 di domenica 22 marzo, in Lombardia aveva votato il 53,22% degli aventi diritto. Un dato che testimonia l’attenzione e il coinvolgimento dei cittadini su un appuntamento importante per la vita democratica del Paese.

Le operazioni di voto proseguono anche nella giornata di oggi, lunedì 23 marzo, con i seggi aperti fino alle ore 15. Un’ultima finestra utile per chi non si fosse ancora recato alle urne e desidera esprimere la propria scelta.

Guardando al nostro territorio, l’affluenza si mantiene in linea – e in alcuni casi leggermente superiore – rispetto alla media regionale. A distinguersi sono in particolare Nosate, Cuggiono e Vanzaghello, dove si è registrata una partecipazione attorno al 55%, segnale di una comunità attenta e partecipe.

Il dato complessivo, ancora parziale, sarà aggiornato al termine delle votazioni. Resta però evidente come, anche a livello locale, il referendum abbia saputo mobilitare cittadini di tutte le età, confermando l’importanza del voto come strumento concreto di partecipazione e responsabilità civica.

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