"Risorse per i Distretti del Commercio"

Il passaggio in Giunta dei criteri attuativi del nuovo bando sui Distretti del commercio per il 2026 arriva dopo che, in sede di Bilancio di previsione, il Consiglio regionale aveva approvato vari emendamenti a firma di Fratelli d’Italia e di tutte le altre forze di maggioranza. Questo stanziamento conferma l’impegno concreto a supporto delle nostre comunità e delle imprese locali”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale della Lombardia, Christian Garavaglia, commenta l’approvazione da parte della Giunta.

“Con questa scelta – prosegue Garavaglia – abbiamo voluto dare continuità e rafforzare uno strumento che rappresenta un vero presidio sociale e un motore per lo sviluppo economico locale. I Distretti del commercio non sono soltanto una forma di sostegno alle attività commerciali, ma anche un fattore di attrattività urbana, decoro e sicurezza delle nostre città, centri storici e periferie”.

“Il commercio di vicinato costituisce un elemento fondamentale della vita delle nostre comunità – continua Garavaglia – perché favorisce relazioni di prossimità, sostiene l’occupazione locale e contribuisce alla vitalità degli spazi urbani. A partire dall’esperienza positiva dei bandi precedenti, che hanno visto la presentazione di oltre 150 progetti, abbiamo deciso di rafforzare questi strumenti con risorse aggiuntive, in modo da coinvolgere ancora più territori e dare impulso all’innovazione e allo sviluppo di servizi per cittadini e visitatori”.

Il rafforzamento dei Distretti del commercio si inserisce in un quadro più ampio di politiche regionali volte a favorire partenariati pubblico‑privati, sostenere le micro e piccole imprese e promuovere la rigenerazione dei centri urbani e delle aree interne. “Si tratta di risorse che producono effetti concreti: non solo aiuti economici, ma opportunità per rendere le nostre città più attrattive, vive e sicure”, sottolinea Garavaglia.

“In vista di grandi appuntamenti - conclude il capogruppo – la promozione dei distretti del commercio diventa un volano per intercettare nuove opportunità economiche e turistiche, valorizzando i prodotti locali, l’artigianato e le identità dei nostri territori. Regione Lombardia dimostra così di credere nella forza delle comunità locali e nella capacità delle imprese di essere protagoniste della ripresa e dello sviluppo”.

