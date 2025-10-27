meteo-top

“Legittime le richieste della Lega, ma il primo partito in Lombardia è Fratelli d’Italia, quindi…”

“Fratelli d’Italia conferma la propria piena competenza e capacità nell’affrontare con serietà e concretezza le sfide presenti e future, dimostrando nei fatti – e non solo a parole"
Politica - Christian Garavaglia, Fratelli d'Italia, in consiglio regionale

“Crediamo sia poco opportuno, anche se legittimo, per chi sta governando sottolineare con insistenza sospetta ipotesi sugli scenari futuri della regione, avocando alla Lega il prossimo candidato alle regionali. C’è uno specifico tavolo nazionale su tale argomento e in tale sede si daranno le risposte, non altrove. Peraltro, ci sembra tutto alquanto prematuro”. Così i vertici lombardi di Fratelli d’Italia, On. Carlo Maccari, Coordinatore regionale Lombardia, Romano La Russa, capodelegazione in Giunta, Christian Garavaglia, Capogruppo in Consiglio, si esprimono a seguito delle dichiarazioni del Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana riportate dalla stampa.

“Fratelli d’Italia conferma la propria piena competenza e capacità nell’affrontare con serietà e concretezza le sfide presenti e future, dimostrando nei fatti – e non solo a parole – di saper tradurre l’azione politica a vantaggio delle comunità e della Lombardia oltre che a livello nazionale – continuano gli esponenti Fdi -. Da trenta anni in Lombardia, stiamo dimostrando a tutti i livelli istituzionali che siamo il partito delle idee coraggiose e rivoluzionarie, che si trasformano in azione e concretezza. Esprimeremo, come primo partito in Lombardia, candidati competenti, preparati ed affidabili in linea con le idee programmatiche di tutto il centrodestra che sapranno egregiamente garantire l’unità di tutta la coalizione.

Proprio questa domenica, 26 ottobre, al NH Milano Congress Centre di Assago (MI), porteremo la nostra storia e le nostre testimonianze all’evento “3 anni di Governo, 3 anni di Risultati”, alla presenza di una classe dirigente, capillare e forte sul territorio; una giornata dedicata ad analizzare l’operato e l’attività di Fratelli d’Italia, dimostrato dall’impegno fattivo del partito a livello regionale e nazionale attraverso i suoi dirigenti e militanti”.

