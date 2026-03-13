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sabato 14 marzo 2026 | ore 14:11

Scomparsa Annalisa Albertini: appello per ritrovarla

La donna, 60 anni, potrebbe trovarsi in stato confusionale. Chiunque la veda è invitato a contattare immediatamente i numeri indicati.
Territorio - Annalisa Albertini

Sono ore di apprensione per la scomparsa di Annalisa Albertini, 60 anni, di cui non si hanno più notizie. La donna si sarebbe allontanata nelle ultime ore e familiari e conoscenti hanno diffuso un appello affinché chiunque possa averla vista segnali immediatamente la sua presenza.

Secondo le informazioni diffuse, Annalisa ha 60 anni, è alta circa 170 centimetri, con corporatura robusta (circa 90 kg). Ha capelli grigi, corti, occhi marroni con sfumature verdi e pelle chiara con lentiggini.

La donna si troverebbe alla guida di una Mercedes Classe A grigia chiara, con targa DW544SZ. Non si esclude che possa trovarsi in stato confusionale, motivo per cui l’invito è a prestare particolare attenzione e ad avvisare tempestivamente le autorità.

Chiunque dovesse avvistare la donna o il veicolo è invitato a contattare subito il numero 335 66 26 652 oppure il 112.

Familiari e amici chiedono la massima collaborazione: anche una piccola segnalazione potrebbe rivelarsi fondamentale per ritrovarla e riportarla a casa.

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