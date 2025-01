Arrestato a Magenta Errante Parrino

La fuga del boss, cugino acquisito di Matteo Messina Denaro, finisce: rintracciato al Fornaroli di Magenta il 78enne accusato di essere l’uomo del capomafia in Lombardia.

La latitanza quasi trentennale del cugino acquisito di Matteo Messina Denaro si è conclusa con un arresto che richiama alla mente l’epilogo del boss di Cosa Nostra, ma con un contesto geografico e temporale ben diverso. Paolo Aurelio Errante Parrino, 78 anni, è stato arrestato ieri pomeriggio presso l’ospedale Fornaroli di Magenta, dove si era recato accompagnato dalla moglie. L’operazione, condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano sotto la guida del colonnello Antonio Coppola e del tenente colonnello Fabio Rufino, ha visto la fine della breve latitanza di Errante Parrino, durata appena 48 ore.

L'arresto è avvenuto in maniera quasi ordinaria: una telecamera ha immortalato il settantottenne mentre, alle 16.13 di ieri, varcava le porte del centro clinico con un borsone in mano, come un normale paziente pronto a ricoverarsi. Tuttavia, i carabinieri erano già pronti ad agire e lo hanno bloccato per notificargli l’ordine di carcerazione emesso dopo il verdetto della Corte di Cassazione, reso esecutivo sabato scorso.

Errante Parrino, ritenuto dagli inquirenti il referente del mandamento di Castelvetrano in Lombardia, è ora piantonato nel reparto di Cardiologia dell'ospedale. Dopo l’arresto, ha contattato il suo legale, l’avvocato Roberto Grittini, il quale dovrà decidere se presentare una richiesta di affievolimento della misura cautelare per motivi di salute, considerando le patologie da cui è affetto il suo assistito.

Questo arresto richiama inevitabilmente quello di Matteo Messina Denaro, avvenuto il 16 gennaio 2023 davanti alla clinica La Maddalena di Palermo, dove il boss mafioso si era recato per sottoporsi a una seduta di chemioterapia. Sebbene la latitanza di Errante Parrino sia durata molto meno, le circostanze della sua cattura evidenziano ancora una volta come il sistema sanitario possa diventare un luogo di svolta per le forze dell’ordine nella ricerca di latitanti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!