Caccia al ladro in biblioteca

Laboratorio giallo per ragazzi dagli 8 ai 12 anni con la scrittrice Daniela Mazzoni.

Un pomeriggio tra misteri, indizi e spirito d’osservazione. La Biblioteca comunale di Cuggiono invita bambini e ragazzi dagli 8 ai 12 anni a partecipare a un originale laboratorio dal titolo “Caccia al ladro”, un gioco investigativo che metterà alla prova logica e intuito dei giovani partecipanti.

L’appuntamento è in programma sabato 14 marzo alle ore 15 negli spazi della biblioteca. Qui i ragazzi saranno coinvolti in una vera e propria indagine: tra enigmi, tracce da interpretare e indizi da collegare, dovranno lavorare insieme per scoprire chi è il colpevole di un mistero che, all’inizio, sembra impossibile da risolvere.

A guidare il laboratorio sarà Daniela Mazzoni, scrittrice conosciuta soprattutto per la serie per ragazzi “Le avventure di Betta e Matilde”, molto apprezzata dai giovani lettori. Con il suo stile coinvolgente accompagnerà i partecipanti in un’avventura investigativa pensata per stimolare curiosità, fantasia e collaborazione.

L’iniziativa rientra tra le proposte della biblioteca dedicate ai più giovani, con l’obiettivo di avvicinare bambini e ragazzi alla lettura e al mondo delle storie attraverso attività creative e partecipate.

La prenotazione è obbligatoria. Per iscriversi è possibile contattare la biblioteca al numero 0297263313 oppure scrivere una mail all’indirizzo biblioteca [at] comune [dot] cuggiono [dot] mi [dot] it

. Un’occasione divertente per trasformarsi, almeno per un giorno, in piccoli detective.

