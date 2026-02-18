Sarà un Carnevale Olimpico!

Due giorni di giochi, sfilata e cena insieme per bambini, ragazzi e famiglie nel cortile dell’Oratorio San Giovanni Bosco.

Maschere, colori e spirito di squadra. Quest’anno il Carnevale all’Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono si veste di sport invernali e strizza l’occhio all’entusiasmo olimpico che sta attraversando il territorio. Il titolo scelto per l’edizione 2026 parla chiaro: “Carnevale con sport invernali, con o senza neve”. Un invito a lasciarsi coinvolgere, anche senza piste bianche, dall’energia dei giochi e dalla voglia di stare insieme.

Il programma si svilupperà su due giornate, venerdì 20 e sabato 21 febbraio, pensate per coinvolgere tutte le fasce d’età.

Si comincia venerdì pomeriggio, dalle 14.30 alle 17, con la festa in maschera dedicata ai bambini fino alla quinta elementare. Giochi, musica e animazione riempiranno il cortile dell’oratorio, trasformato per l’occasione in una piccola “olimpiade” di allegria. La sera, dalle 19 alle 22.30, sarà invece il turno dei ragazzi delle medie, degli adolescenti e dei 18/19enni: anche per loro festa in maschera, con uno spazio pensato su misura per divertirsi in sicurezza e condividere un momento di amicizia.

Sabato 21 febbraio sarà la giornata più attesa. Il ritrovo è fissato per le 14.30, con partenza della sfilata alle 15: un corteo colorato attraverserà le vie del paese portando musica, costumi e tanta creatività. Un’occasione per mostrare i travestimenti ispirati agli sport invernali – sciatori, pattinatori, campioni del ghiaccio e mascotte fantasiose – ma anche per lasciar spazio alla fantasia più libera.

La festa proseguirà poi in serata con la cena di Carnevale, dalle 20, su prenotazione: un momento conviviale che unisce generazioni diverse attorno alla stessa tavola, nello stile semplice e accogliente che caratterizza da sempre la comunità cuggionese.

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune, conferma ancora una volta il ruolo centrale dell’oratorio come luogo educativo e aggregativo. Non solo divertimento, ma occasione per costruire relazioni, responsabilizzare i più grandi nell’animazione dei più piccoli e vivere il Carnevale come esperienza comunitaria.

In un anno segnato dall’entusiasmo per lo sport e dai richiami ai valori olimpici, anche Cuggiono sceglie di festeggiare mettendo al centro gioco, amicizia e partecipazione. Con o senza neve, l’importante sarà esserci.

