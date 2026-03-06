Domenica 22 marzo a Villa Annoni degustazioni, visite guidate e la sfida tra pasticcerie dopo il successo delle edizioni dedicate ai panettoni.

Dopo il grande successo riscosso negli ultimi anni con le edizioni dedicate al panettone artigianale, a Cuggiono torna un nuovo appuntamento capace di unire gusto, tradizione e valorizzazione del territorio. Domenica 22 marzo la splendida cornice della Villa Annoni ospiterà infatti “Colombe in Villa”, iniziativa dedicata al dolce simbolo della Pasqua.

La manifestazione si svolgerà dalle 10 alle 18 con ingresso libero e degustazioni gratuite, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire e assaggiare diverse proposte di colombe artigianali e dolci pasquali preparati da pasticcerie e produttori del territorio. Durante la giornata sarà possibile anche acquistare i prodotti degli espositori presenti con uno sconto minimo del 10% rispetto al prezzo di listino in negozio.

L’evento si aprirà alle 10 nella Limonaia con il benvenuto del sindaco, seguito dall’apertura degli stand dedicati alla degustazione e alla vendita. Nel pomeriggio, alle 14.30, spazio alla natura con la “Festa delle erbe”, una passeggiata fitoalimurgica nel parco della villa alla scoperta delle specie spontanee commestibili. Sempre nel pomeriggio sono previste due visite guidate gratuite al parco di Villa Annoni, alle 14.30 e alle 16, curate dalle Guide Culturali Locali.

Il momento conclusivo arriverà alle 18 con la premiazione della “pasticceria più votata”, scelta direttamente dal pubblico che avrà l’occasione di assaggiare e confrontare le diverse proposte presenti.

L’iniziativa si inserisce nel solco delle fortunate edizioni precedenti dedicate al panettone, che negli ultimi anni hanno richiamato numerosi visitatori e appassionati, trasformando Villa Annoni in un punto di riferimento per gli eventi gastronomici legati alla tradizione artigianale. Con “Colombe in Villa” l’obiettivo è proseguire su questa strada, valorizzando le eccellenze dolciarie del territorio e offrendo alla comunità una giornata di festa tra gusto, natura e convivialità.

