Esercitazione di Protezione Civile

Si svolgerà in questo weekend in diversi nostri Comuni (Castano Primo, Turbigo, Vanzaghello, Marcallo con Casone, Busto Garolfo) e centinaia di volontari.

Saranno tre giorni di intensa attività, quelli dal 10 al 12 ottobre, dedicati a testare l’efficienza e la prontezza del sistema di Protezione civile metropolitano. La Città metropolitana di Milano, in collaborazione con il Comitato di Coordinamento del Volontariato Organizzato (CCV-MI), organizza MAST 2025, una grande esercitazione pratica che vedrà coinvolti centinaia di volontari e operatori impegnati in diversi scenari di emergenza. L’obiettivo è chiaro: verificare sul campo la capacità di intervento, il coordinamento e la sinergia tra i vari gruppi (ETS) di Protezione civile, simulando situazioni di crisi di diversa natura. Tutte le operazioni saranno gestite e monitorate dalla sala operativa centrale, cuore pulsante dell’esercitazione. Durante il fine settimana verranno attivati quattro campi base e diversi scenari operativi distribuiti sul territorio: A Turbigo e Marcallo con Casone verranno simulate emergenze di tipo idrogeologico, con l’intervento di operatori specializzati nel soccorso alluvionale, fluviale e in corda (TSA). A Castano Primo sarà allestito un campo base operativo, punto di riferimento per i volontari e le squadre in movimento. A Vanzaghello si lavorerà sulle operazioni di taglio ed esbosco, fondamentali in caso di eventi meteo avversi o caduta alberi. A Busto Garolfo, invece, l’attenzione sarà rivolta all’antincendio boschivo, con esercitazioni dedicate alla prevenzione e alla gestione di roghi in aree verdi. A completare il quadro, saranno messe in campo esercitazioni di logistica e illuminotecnica, ricerca di persone scomparse con il supporto dei Vigili del Fuoco, e attività con unità cinofile, sia per il mantrailing (ricerca con cani molecolari) che per la ricerca a scovo con cani liberi. In campo anche squadre di soccorso sanitario e volontari ETS specializzati in sorveglianza e presidio dei campi base e degli scenari. Una delle novità di questa edizione sarà la “prova a sorpresa” che coinvolgerà quattro Comuni: Rho, Vernate, Trezzo sull’Adda e Canegrate, chiamati a gestire un evento imprevisto in tempo reale, proprio come accadrebbe in una vera emergenza. Il programma prevede l’allestimento dei campi base nella giornata di venerdì, le esercitazioni operative nella giornata di sabato, e infine, domenica, il momento conclusivo con un debriefing collettivo all’Idroscalo di Milano, per analizzare risultati, criticità e buone pratiche. Un appuntamento importante che mette al centro formazione, collaborazione e sicurezza, confermando ancora una volta il ruolo strategico dei volontari e delle strutture locali di Protezione civile nel garantire la tutela del territorio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!