Rifiuti dall'auto: sanzioni e pene più severe

Rifiuti gettati dall’auto: sanzioni e pene ancora più severe. “Nel Decreto Legge 116 dell’8 agosto 2025, già in vigore dal 9 agosto, si trovano, infatti, delle modifiche sostanziali a quello che è il Codice della Strada e il Testo Unico dell’Ambiente 2006 - spiega il vice comandante della Polizia locale di Vanzaghello e Turbigo”. Nello specifico, i trasgressori rischiano appunto delle pene e delle sanzioni abbastanza pesanti, soprattutto in relazione alla tipologia di abbandoni. “Nel caso di micro rifiuti, quali ad esempio sigarette o fazzoletti, le sanzioni partirebbero da 151 euro, mentre se ad essere abbandonati fossero, ad esempio, sacchetti, lattine, bottiglie di plastica o di vetro, ecc… si andrebbe da 1500 euro fino ad un massimo di 18 mila euro”. Contrastare, prevenire e reprimere, insomma, il fenomeno, purtroppo in molte zone del nostro territorio sempre più frequente. “Da parte nostra - conclude il vice comandante - l’attenzione è sempre stata e sempre sarà massima. L’attività, infatti, è già stata intensificata e soprattutto si potrà impiegare, come strumenti di controllo, non solo la pattuglia che accerterà il soggetto o i soggetti responsabili, ma anche le apparecchiature di videosorveglianza, con le videocamere installate nei centri abitati oppure le fototrappole nelle aree periferiche o boschive”.

