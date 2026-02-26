La Futura ospita Trento, sfida chiave per consolidare il momento positivo

Busto Arsizio / Sport - Per la squadra allenata da Mauro Tettamanti si tratta del quinto impegno nel giro di poco più di due settimane.

Un tour de force che al momento non conosce soste ma che sta regalando grandi soddisfazioni. Prosegue la lunga corsa ad ostacoli della Futura Volley Giovani che domani, venerdì 27 febbraio, ospiterà l’Itas Trentino nel turno valido come primo di ritorno della Pool Promozione. Per la squadra allenata da Mauro Tettamanti si tratta del quinto impegno nel giro di poco più di due settimane: intense ma capaci di portare in dote dieci punti che hanno rivoluzionato la classifica e il morale di Busto Arsizio. Dal Monday night contro Melendugno al Friday night di domani il passo è davvero breve ma di grande importanza: in palio ci sono altri punti pesanti come il piombo per dare continuità al buon momento e riempire a tappo il serbatoio dell’entusiasmo.

Rebora e compagne hanno vinto tre delle ultime quattro partite - andando comunque a punti anche nel match maratona di Roma - e hanno tutte le intenzioni di allungare la serie positiva per scalare ulteriormente la classifica (visti anche gli scontri Fasano-Roma e Altafratte-Costa Volpino). Ulteriore stimolo in vista della partita contro l’Itas è la voglia di vendicare il k.o. incassato nella sfida di andata: un 3-1 per Trento che ha lasciato tanto amaro in bocca e altrettanta voglia di riscatto.

Per regalare un’altra gioia al pubblico della Soevis Arena servirà però una Futura Volley pronta alla battaglia: attenta, determinata e cinica al punto giusto per sfruttare ogni minima opportunità nel testa a testa contro una formazione davvero solida, soprattutto a muro, come quella trentina.

