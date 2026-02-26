Magenta si prepara alla Via Crucis con l’Arcivescovo Delpini

Venerdì 27 febbraio modifiche alla viabilità per la processione nel cuore della città.

Magenta si appresta a vivere un momento intenso di fede e comunità. Venerdì 27 febbraio 2026 la città accoglierà l’Arcivescovo di Milano, Mario Delpini, in occasione della Via Crucis cittadina, appuntamento che ogni anno richiama numerosi fedeli ma che, questa volta, assume un significato ancora più profondo per la presenza del pastore della diocesi ambrosiana.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della celebrazione, l’Amministrazione comunale ha predisposto alcune modifiche temporanee alla viabilità nel centro storico. Le disposizioni saranno attive dalle 19.30 alle 23, fascia oraria durante la quale il traffico subirà limitazioni progressive in concomitanza con il passaggio della processione.

Il cammino prenderà avvio alle 20.45 da Piazza Arrigo VII, dove sarà collocata la prima stazione. Da lì i fedeli si muoveranno lungo via Matteotti, via Villoresi e via Crivelli fino alla chiesa di San Rocco per la seconda tappa. Il percorso proseguirà poi attraverso via Garibaldi, Piazza Parmigiani, via Manzoni e Piazza Giacobbe, con una sosta davanti al cancello dell’Istituto Madri Canossiane.

La quarta stazione sarà in Piazza Formenti, davanti al portone del Comune, dopo il passaggio in via San Biagio, via Mazzini e via Volta. L’ultimo tratto, lungo via IV Giugno e via Roma, condurrà i partecipanti alla Basilica di San Martino Vescovo, cuore spirituale della città, dove si concluderà la celebrazione.

Durante il transito della processione sarà istituito il divieto di passaggio veicolare in forma dinamica, gestito dalla Polizia Locale. In alcune vie e piazze interessate dal percorso sarà inoltre vietata la sosta, con rimozione forzata dei veicoli, per garantire il regolare svolgimento dell’evento e la sicurezza dei partecipanti.

Un invito, dunque, alla collaborazione e alla pazienza da parte di tutti i cittadini: per qualche ora il centro di Magenta rallenterà il proprio ritmo abituale per lasciare spazio al silenzio, alla preghiera e a un segno pubblico di fede che attraverserà le strade della città, trasformandole in un unico, grande cammino condiviso.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!