Corso DAE per 168 persone

Croce Azzurra: sono stati 22 i corsi DAE organizzati nell’arco dell’anno, appuntamenti che hanno coinvolto cittadini di tutte le età.

C’è un dato che racconta più di tante parole ed è l’impegno della Croce Azzurra Buscate: 168 persone formate nel solo 2025 all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno. Un numero che significa tempo donato, serate trascorse a imparare, mani che si allenano su un manichino per essere pronte, un giorno, a fare la differenza davvero. Sono stati 22 i corsi DAE organizzati nell’arco dell’anno, appuntamenti che hanno coinvolto cittadini di tutte le età, associazioni e realtà del territorio. Perché sapere cosa fare nei primi minuti di un arresto cardiaco può cambiare il destino di una persona. E la differenza, spesso, la fanno proprio i presenti, prima ancora dell’arrivo dei soccorsi. Dietro a questi numeri c’è il lavoro costante del Gruppo Formazione, volontari che con passione e competenza accompagnano i partecipanti passo dopo passo: dal riconoscimento dell’emergenza alla chiamata al 112, fino all’uso corretto del defibrillatore. Non solo tecnica, ma anche consapevolezza e responsabilità. L’obiettivo è chiaro: costruire una comunità più preparata, dove il primo soccorso non sia un tema per “addetti ai lavori”, ma patrimonio condiviso. In un territorio come il nostro, ricco di associazioni, scuole e momenti di aggregazione, la diffusione di queste competenze diventa un investimento concreto sulla sicurezza di tutti. E il percorso non si ferma qui. Anche nel 2026 la Croce Azzurra tornerà con nuovi corsi e nuove occasioni di formazione, continuando a promuovere una cultura della prevenzione e dell’intervento tempestivo. Perché imparare un gesto semplice oggi può significare salvare una vita domani.

