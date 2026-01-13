meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Cielo coperto, leggera pioggia
Sab, 17/01/2026 - 03:50

data-top

sabato 17 gennaio 2026 | ore 04:14

Freddo al Quasimodo: tutti fuori

Ancora una mattinata di lezioni saltate, con studenti costretti a restare fuori dalle aule a causa delle basse temperature.
Magenta - Disagi al Quasimodo per il freddo

Ancora freddo, ancora disagi al Liceo Quasimodo di Magenta. E ancora una mattinata di lezioni saltate, con studenti costretti a restare fuori dalle aule a causa delle basse temperature e di un impianto di riscaldamento che continua a non garantire condizioni minime per svolgere l’attività didattica.

La situazione si è ripresentata anche oggi, riaccendendo una protesta che, per molti ragazzi, non è più una sorpresa ma l’ennesimo capitolo di una vicenda che va avanti da tempo. A rendere ancora più tesa la mattinata, l’attesa – finora disattesa – di un confronto annunciato: alle ore 9 era infatti prevista la presenza del sindaco di Magenta, Luca Del Gobbo, insieme al dirigente scolastico, per incontrare gli studenti e ascoltare le loro richieste. Al momento, però, l’incontro con i rappresentanti del Liceo non si è ancora svolto.

Intanto il malumore cresce. Studiare al freddo, spiegano i ragazzi, non è possibile né dignitoso, soprattutto in un periodo dell’anno in cui le temperature rigide rendono le aule impraticabili. Una situazione che richiama alla memoria quanto accaduto già lo scorso anno, quando più volte gli studenti furono rimandati a casa per il mancato funzionamento del riscaldamento, dando vita a scioperi e manifestazioni non solo al Quasimodo, ma anche in altri istituti del territorio.

La sensazione, oggi come allora, è quella di una problematica strutturale che fatica a trovare una soluzione definitiva. E mentre si attende chiarezza sul confronto annunciato, prende corpo l’ipotesi di un nuovo sciopero già nella giornata di domani, segno di una protesta che rischia di tornare a farsi sentire con forza.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

A scuola con il Christmas Jumper Day e il fiore dei diritti
Christmas Jumper Day
Ha preso vita anche quest’anno nella palestra della scuola primaria Santa Caterina l’iniziativa del Christmas Jumper Day, un progetto internazionale che punta a coinvolgere sempre più scuole nel mondo.
Il Quirinale chiama la S.Caterina
Magenta - Messaggi di Pace dalla S.Caterina
"Una telefonata importante dalla segreteria del Quirinale che mi ha fatto commuovere: esprimeva l’apprezzamento da parte del Presidente Mattarella per i messaggi di Pace”.
Studenti alla scoperta della Via Crucis
Castano / Scuole - Studenti alla scoperta della Via Crucis
Prima al cimitero, dove sono ancora ben visibili le impronte da strappo; poi al museo civico, per ammirare una per una le tele.

Invia nuovo commento