Freddo al Quasimodo: tutti fuori

Ancora una mattinata di lezioni saltate, con studenti costretti a restare fuori dalle aule a causa delle basse temperature.

Ancora freddo, ancora disagi al Liceo Quasimodo di Magenta. E ancora una mattinata di lezioni saltate, con studenti costretti a restare fuori dalle aule a causa delle basse temperature e di un impianto di riscaldamento che continua a non garantire condizioni minime per svolgere l’attività didattica.

La situazione si è ripresentata anche oggi, riaccendendo una protesta che, per molti ragazzi, non è più una sorpresa ma l’ennesimo capitolo di una vicenda che va avanti da tempo. A rendere ancora più tesa la mattinata, l’attesa – finora disattesa – di un confronto annunciato: alle ore 9 era infatti prevista la presenza del sindaco di Magenta, Luca Del Gobbo, insieme al dirigente scolastico, per incontrare gli studenti e ascoltare le loro richieste. Al momento, però, l’incontro con i rappresentanti del Liceo non si è ancora svolto.

Intanto il malumore cresce. Studiare al freddo, spiegano i ragazzi, non è possibile né dignitoso, soprattutto in un periodo dell’anno in cui le temperature rigide rendono le aule impraticabili. Una situazione che richiama alla memoria quanto accaduto già lo scorso anno, quando più volte gli studenti furono rimandati a casa per il mancato funzionamento del riscaldamento, dando vita a scioperi e manifestazioni non solo al Quasimodo, ma anche in altri istituti del territorio.

La sensazione, oggi come allora, è quella di una problematica strutturale che fatica a trovare una soluzione definitiva. E mentre si attende chiarezza sul confronto annunciato, prende corpo l’ipotesi di un nuovo sciopero già nella giornata di domani, segno di una protesta che rischia di tornare a farsi sentire con forza.

