La Manifattura rinasce con Medicina

Per oltre un secolo è stata il simbolo del lavoro e della produzione tessile. Oggi si prepara a diventare casa di studio, ricerca e formazione. L’ex Manifattura di Legnano, storica fabbrica costruita nel 1903 e chiusa definitivamente nel 2008, si appresta a vivere una nuova stagione: nei suoi spazi sorgerà il futuro polo universitario dedicato a Medicina dell’Università degli Studi di Milano. La firma del protocollo d’intesa tra il Comune di Legnano, la Città Metropolitana di Milano e l’ateneo milanese segna l’avvio ufficiale di un percorso che punta a trasformare oltre 40mila metri quadrati di archeologia industriale in un nuovo centro del sapere. Un cambiamento che non cancella la memoria, ma la valorizza: parte della struttura è infatti sottoposta a vincolo, a cominciare dalla ciminiera alta 78 metri che continuerà a svettare sullo skyline cittadino, memoria tangibile della vocazione produttiva legnanese. Acquistata nel 2021 da Officine Mak, società specializzata in rigenerazione urbana, l’area sarà oggetto di un importante intervento di recupero. All’interno dell’opificio storico, circa 4mila metri quadrati verranno messi a disposizione dell’università, con l’obiettivo di avviare – in una prima fase – attività legate alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. Un passaggio che rafforza una presenza già significativa della Statale sul territorio, dove sono attive scuole di specializzazione e percorsi formativi collegati all’ospedale cittadino e ai presidi dell’ASST Ovest Milanese. La trasformazione della Manifattura rappresenta una visione più ampia: fare di Legnano una vera città universitaria, capace di attrarre studenti, docenti, professionisti e investimenti. Un’evoluzione coerente: dalla “città del saper fare”, cresciuta attorno alle fabbriche e alla manifattura tessile, alla “città del sapere”.

