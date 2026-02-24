Futura, continuità e carattere: contro Melendugno il secondo successo consecutivo

Nel quinto turno di andata della Pool Promozione, caratterizzato ieri solo da vittorie casalinghe, le biancorosse completano il percorso netto lasciando per strada solo un set.

La Futura Volley concede il bis e davanti al proprio pubblico conquista la seconda vittoria consecutiva superando per 3-1 Melendugno. Una prova di solidità e continuità per la squadra di coach Mauro Tettamanti, brava a gestire i momenti chiave del match e a confermare i segnali di crescita già mostrati nelle ultime uscite, compreso il pregevole raid di mercoledì scorso sul campo di Costa Volpino. Tre punti pesanti quelli messi in cassaforte da Busto Arsizio, che rafforzano morale e classifica, con un nuovo passo avanti e l’aggancio a Fasano a quota 18 punti.

Nel quinto turno di andata della Pool Promozione, caratterizzato ieri solo da vittorie casalinghe, le biancorosse completano il percorso netto lasciando per strada solo un set e festeggiano nel migliore dei modi il doppio compleanno di capitan Sofia Rebora e Gaia Moroni. E con che regalo!

Di sicuro valore la prestazione offerta dalla formazione bustocca, che viaggia al 41% offensivo, stampa 12 muri, riceve col 39% di perfetta e punge in battuta (5 ace) ma soprattutto mostra un gran carattere e quella voglia di non mollare mai. Come conferma la gran rimonta dal 22-24 al 28-26 del terzo set, il cui finale è davvero da togliere il fiato e frutto dell’ottimo lavoro corale della Futura, con l’ace di una preziosa Alessandra Talarico a mettere il sigillo alla frazione. Top scorer è Alyssa Enneking con 18 punti (col 48%!), l’MVP se lo prende meritatamente Marika Longobardi (14 punti con 3 ace un muro e il 42% di ricezione perfetta. In doppia cifra anche Veronica Taborelli (15 col 44%), capitan Rebora (12 con 3 muri) e Alice Farina (14 con 4 muri). Ottimo, infine, il contributo di Sofia Alberti, che in palleggio ha saputo sparigliare le carte con personalità e concentrazione.

