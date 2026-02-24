meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Nuvole discontinue 12°
Mer, 25/02/2026 - 10:50

data-top

mercoledì 25 febbraio 2026 | ore 11:50

Futura, continuità e carattere: contro Melendugno il secondo successo consecutivo

Nel quinto turno di andata della Pool Promozione, caratterizzato ieri solo da vittorie casalinghe, le biancorosse completano il percorso netto lasciando per strada solo un set.
Sport - Futura contro Melendugno, febbraio 2026

La Futura Volley concede il bis e davanti al proprio pubblico conquista la seconda vittoria consecutiva superando per 3-1 Melendugno. Una prova di solidità e continuità per la squadra di coach Mauro Tettamanti, brava a gestire i momenti chiave del match e a confermare i segnali di crescita già mostrati nelle ultime uscite, compreso il pregevole raid di mercoledì scorso sul campo di Costa Volpino. Tre punti pesanti quelli messi in cassaforte da Busto Arsizio, che rafforzano morale e classifica, con un nuovo passo avanti e l’aggancio a Fasano a quota 18 punti.
Nel quinto turno di andata della Pool Promozione, caratterizzato ieri solo da vittorie casalinghe, le biancorosse completano il percorso netto lasciando per strada solo un set e festeggiano nel migliore dei modi il doppio compleanno di capitan Sofia Rebora e Gaia Moroni. E con che regalo!
Di sicuro valore la prestazione offerta dalla formazione bustocca, che viaggia al 41% offensivo, stampa 12 muri, riceve col 39% di perfetta e punge in battuta (5 ace) ma soprattutto mostra un gran carattere e quella voglia di non mollare mai. Come conferma la gran rimonta dal 22-24 al 28-26 del terzo set, il cui finale è davvero da togliere il fiato e frutto dell’ottimo lavoro corale della Futura, con l’ace di una preziosa Alessandra Talarico a mettere il sigillo alla frazione. Top scorer è Alyssa Enneking con 18 punti (col 48%!), l’MVP se lo prende meritatamente Marika Longobardi (14 punti con 3 ace un muro e il 42% di ricezione perfetta. In doppia cifra anche Veronica Taborelli (15 col 44%), capitan Rebora (12 con 3 muri) e Alice Farina (14 con 4 muri). Ottimo, infine, il contributo di Sofia Alberti, che in palleggio ha saputo sparigliare le carte con personalità e concentrazione.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Tempo di Playoff scudetto per la Eurotek Laica UYBA
Sport - UYBA prepara il Playoff
Eurotek Laica UYBA torna martedì alla e-work Arena per iniziare a preparare il quarto di finale contro la Prosecco Doc Imoco Conegliano.
Milano passa 3-0 alla e-work arena
Sport - Milano battte UYBA per 3-0
Niente da fare per la Eurotek Laica UYBA: nonostante un buon avvio delle “farfalle” la gara non è mai stata realmente in discussione.
Match epico e da record al PalaTiziano, la Futura si prende un punto con la SMI Roma
Sport - Futura contro SMI Roma
SMI Roma Volley-Futura Volley Giovani è una partita che passerà alla storia per almeno due motivi

Invia nuovo commento