Eurotek Laica UYBA torna martedì alla e-work Arena per iniziare a preparare il quarto di finale contro la Prosecco Doc Imoco Conegliano.

Tempo di playoff scudetto per la Eurotek Laica UYBA che, dopo il blitz di Cervia e due giorni di meritato riposo, torna martedì alla e-work Arena per iniziare a preparare il quarto di finale contro la Prosecco Doc Imoco Conegliano, una delle corazzate più forte a livello mondiale. L’entusiasmo per l’ultima trasferta vincente con San Giovanni in Marignano lascia spazio alla concentrazione: serviranno intensità, lucidità e coraggio per affrontare una serie ad altissimo livello. Gara 1 è in programma per domenica 1 marzo alle ore 17 al Pala Verde di Villorba, mentre Gara 2 alla e-work Arena andrà in scena mercoledì 4 marzo alle 20.30; l’eventuale Gara 3 si giocherà ancora in casa delle pantere sabato 7 o domenica 8 marzo. Per la sfida di Gara 2 a Busto Arsizio le prevendite dei biglietti apriranno mercoledì 25 febbraio alle 10 su https://volleybusto.vivaticket.it/ e in tutti i punti vendita fisici Vivaticket, con prezzo unico di 20 euro (under 12 gratuiti). Prevista anche la promo società sportive nel settore CURVA ADF, su prenotazione via e-mail a tickets [at] volleybusto [dot] com entro 48 ore dall’inizio dell’evento: ingresso gratuito fino a un massimo di 20 atleti, mentre accompagnatori e atleti extra potranno accedere al costo di 20 euro a persona; nella mail sarà necessario indicare numero di atleti e numero di accompagnatori, con ritiro e pagamento il giorno della gara direttamente alle casse dell’Arena. Under 12 gratuiti.

Gli accoppiamenti dei quarti di finale Playoff scudetto vedono Conegliano-Busto Arsizio, Scandicci-Bergamo, Milano-Vallefoglia e Novara-Chieri.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!