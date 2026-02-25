Cristian Maringolo, atleta dell'ASD Combat Team, ha ottenuto l'oro alle qualificazioni delle Grand Prix series di taekwondo.

Da Busto Garolfo a Tirana alla conquista dell'Europa. Cristian Maringolo, atleta dell'ASD Combat Team, ha ottenuto l'oro alle qualificazioni delle Grand Prix series di taekwondo che si sono svolte nella capitale albanese. Potrà così accedere in modo diretto alla finali del Grand Prix di dicembre in programma a Sarajevo. "Fondamentale il lavoro dello staff tecnico del Combat team - sottolinea il comune nel rivolgere i complimenti al suo concittadino a nome di tutta la comunità- che con professionalità e programmazione ha saputo valorizzare il talento, trasformando il potenziale in risultati concreti a livello internazionale, talento, preparazione e squadra sono ingredienti che fanno guardare al futuro con grande fiducia". Marangolo figura al momento nella top three del ranking mondiale.

