Torna la Babbo Runn

Quest’anno la manifestazione sostiene due onlus: Le Sfumature di Alessia e l’Associazione Christian. Appuntamento il 21 dicembre per un evento lungo un giorno.

La corsa dei Babbi Natale a Busto Garolfo, la “Babbo Runn”, è in programma per domenica 21 dicembre 2025 dalle 9.30 alle 16.30. Nata come una corsa amatoriale natalizia nel 2025 sarà molto di più di una manifestazione sportiva, si è trasformata in un evento lungo un giorno, che ha coinvolto tutto il paese ed è andata anche oltre. La “Babbo Runn” è organizzata dalla ASD Running Bustese con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, e in collaborazione con la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e Ccr Insieme Ets, il braccio operativo della banca, che gestisce anche la mutua di comunità dei soci della banca.

Partenza e arrivo della corsa saranno presso la sede della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate in via Manzoni 50. Si tratta di una camminata/corsa ludico-motoria non competitiva a passo libero, aperta a tutti, con iscrizione gratuita fino a 14 anni e partecipazione gratuita per le persone con disabilità.

Novità di quest’anno è la collaborazione tra la Running Bustese e la Bumbasina Run di Busto Arsizio, che ha favorito un ampliamento spontaneo delle adesioni, in un clima di vera amicizia.

Il cuore della manifestazione sarà la beneficenza, che quest’anno sostiene due onlus: Le Sfumature di Alessia e l’Associazione Christian.

Sul fronte sportivo, è confermata la presenza della Vomien Legnano, società di pallavolo nota anche per la squadra di sitting volley, disciplina dedicata agli atleti con disabilità, a testimonianza dello spirito inclusivo dell’evento e dell’RSD Anteo, residenza sanitaria disabili.

Partener di spicco di questa edizione è l’associazione dei commercianti di Busto Garolfo, che tra le altre cose ha comprato delle formine di legno per realizzare degli addobbi per l’albero di Natale, ma tutto il paese ha partecipato.

Sono tante le attività che animeranno il prima e il dopo corsa sui piazzali della Bcc e nelle aree attigue, chiuse al traffico per tutta la giornata. Le scuole elementari allestiranno laboratori artistici gratuiti per bambini; I due fioristi E. Tuzio e F. Grianti proporranno addobbi natalizi e vendita di stelle di Natale; e nel pomeriggio saranno distribuiti 500 giochi gratuitamente ai bambini, offerti dall’associazione dei commercianti di Busto Garolfo. Sarà Babbo Natale “in persona” a consegnarli nelle mani dei piccoli. La banda Santa Cecilia suonerà musiche natalizie dal carro di Natale. L’area centrale della piazza ospiterà inoltre gazebi dedicati alle attività commerciali del territorio, uno stand di Creative Box con il “Christmas Book”, gli stand promozionali de Le Sfumature di Alessia e di 60mila Vite da Salvare, oltre alle attività ludiche coordinate dalle associazioni presenti, un’area intrattenimento con due calcetti portati dall’oratorio, la musica natalizia sarà diffusa per tutta la giornata da Open Space Radio.

La giornata sarà animata anche da momenti di spettacolo: la Backspin presenterà un’esibizione di danze moderne e breakdance, e ci sarà anche lo speaker Bogno Davide di Zelig, per rendere l’evento ancora più coinvolgente e dinamico. La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e Ccr Insieme Ets hanno messo a disposizione delle magliette rosse limited edition della Babbo Runn.

Dopo la corsa ci sarà un ristoro finale: gli Alpini cucineranno una risottata per tutti i partecipanti, mentre il Milan Club distribuirà il tè caldo e curerà il ristoro intermedio; l’Inter Club servirà il vin brulè degli Alpini; la Pro Loco contribuirà con bevande calde e caffè; e un food truck preparerà carne alla brace. Ci saranno anche delle pizze cotte in forni esterni. Ccr Insieme Ets e il Gruppo San Rocco per il gemellaggio offriranno panettone e pandoro. Anche la Coop Lombardia, tramite l’Area Soci, figura tra gli sponsor e sostenitori dell’iniziativa.

Il grande numero di collaborazioni rende l’evento un vero progetto comunitario: «Si è mobilitato tutto il paese», spiega Paolo Sangregorio presidente della Running Bustese. «L’intento è creare una giornata di aggregazione, incontro e condivisione per la popolazione, immersi nell’atmosfera festosa del Natale».

Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate spiega: «La Babbo Runn dimostra, ancora una volta, quanto sia forte la capacità di questo territorio di unirsi e costruire insieme. È la collaborazione dal basso nella sua forma più autentica: volontari, associazioni, commercianti, scuole, gruppi sportivi e famiglie che scelgono di mettersi in gioco per far vivere il paese e generare valore per tutti. Per noi, come Banca di Credito Cooperativo, questo ha un significato ancora più profondo. Le Bcc sono nate così: all’ombra dei campanili, quando persone semplici, lavoratori, artigiani e famiglie decisero di unire le forze per rispondere ai bisogni della propria comunità. La nostra stessa storia affonda le radici in questa capacità di fare squadra, di aiutarsi, di immaginare un futuro condiviso. Oggi la vera ricchezza di un territorio nasce anche da giornate come questa: quando ciascuno porta ciò che può, e il risultato finale supera sempre la somma dei singoli contributi. Busto Garolfo dimostra così che insieme si può fare davvero la differenza».

Maria Carla Ceriotti, presidente di Ccr Insieme Ets ricorda: «Siamo stati tra i primi a proporre e sostenere questa iniziativa e vedere oggi come si è trasformata, come è cresciuta e come è riuscita a coinvolgere gran parte del paese è per noi una soddisfazione profonda, oltre che un grande orgoglio. Quello che era nato come una corsa dei Babbi Natali, si è trasformato in un evento capace di unire associazioni, volontari, commercianti, famiglie e gruppi sportivi. È la dimostrazione che quando si semina con convinzione e si lavora insieme, il territorio risponde. Per noi di Ccr Insieme Ets è motivo di gioia vedere che ciò che abbiamo contribuito a far nascere oggi appartiene a tutta Busto Garolfo. Questo è il valore più autentico della partecipazione: un progetto che cresce insieme alla sua comunità».

E, come dice Sagregorio con un sorriso: «Viene bella quest’anno. Se nevica sarà ancora più bello».

Sponsor e partners: Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Ccr Insieme Ets, AMP, PSG Energy System, Carlo Barni Elettrodomestici, Eko impianti fotovoltaici, Edilcomfort, Farmacia Comunale Busto Garolfo, Bombari Emporio Carni, Sora, Officina Fratelli Ferrari, Pagani Graziano, Tutto Strade, Solo Italia, Nuovergie Gas e Luce, E-bike Travel, Birrificio di Legnano, Lattoneria Pinciroli, Coop Lombardia area soci, Erboristeria Erba Sole, Caffè Gourmand, Ensinger, Creative Box, R.P.A. servizi ecologici, dott.ssa Sara Tronca Odontoiatra, Boutique del Fiore, Centro Porta Odontoiatria.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!