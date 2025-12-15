meteo-top

25 anni di Club Nautico

L'associazione sportiva dilettantistica, punto di riferimento per la nautica nel legnanese, ha festeggiato l'importante anniversario e rilancia con nuove attività.
Busto Garolfo - 25 anni di Club Nautico

È stata una serata di festa, condivisione e memoria quella andata in scena sabato 13 dicembre presso la sede di piazza Cavour 19 a Busto Garolfo, dove il Club Nautico Gabbiano ha celebrato il tradizionale scambio di auguri natalizi. Un appuntamento sentito, che quest’anno ha assunto un valore ancora più speciale: l’associazione ha infatti festeggiato il 25° anniversario dalla fondazione, avvenuta nel 2000.

Un traguardo importante per l’associazione sportiva dilettantistica e no-profit, che dal 2018 ha scelto Busto Garolfo come propria casa, dopo essere nata a Rescaldina. Un percorso lungo un quarto di secolo, fatto di passione, impegno e attenzione al territorio, durante il quale il Club ha ribadito la propria missione: promuovere la cultura nautica, la navigazione responsabile e la salvaguardia ambientale, valori che ne hanno guidato l’attività sin dagli inizi.

Nel corso della serata sono state ripercorse le numerose iniziative che caratterizzano la vita associativa del Club Nautico Gabbiano. Tra queste spiccano l’organizzazione di escursioni nautiche su laghi e mare, in Italia e all’estero, la partecipazione a fiere di settore – come il noto Boat Show sul Lago Maggiore presso la Marina di Verbella – e le serate didattiche dedicate a temi specifici della nautica. Non mancano inoltre i corsi per il conseguimento della patente nautica, le attività formative di interesse generale, come il primo soccorso, e le iniziative sociali e ambientali, a conferma di un’attenzione costante alla tutela degli ecosistemi acquatici.

A guidare il sodalizio è un direttivo affiatato, che lavora con l’obiettivo comune di alimentare e diffondere la passione per la nautica: il presidente Mario Capasso, il vice presidente Roberto Pirola, il segretario Manuele Grimi, il tesoriere Roberto Borsani, affiancati dai consiglieri Filippo Cozzi, Lino Pollara e Claudio Penna.

Lo sguardo, ora, è già rivolto al futuro. Per il 2026 è in fase di definizione un calendario ricco di appuntamenti, che prenderà il via con la partecipazione al Carnevale bustese, a testimonianza del forte legame con la comunità locale. Il Club Nautico Gabbiano rinnova infine l’invito a tutti gli appassionati e ai cittadini a seguire le attività dell’associazione e a partecipare ai prossimi incontri, continuando a navigare insieme nel segno della passione e della condivisione.

