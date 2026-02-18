meteo-top

Attraversamenti più illuminati

Il Comune ha riservato una particolare attenzione agli attraversamenti pedonali di alcuni punti del suo territorio.
Bareggio - il sindaco Linda Colombo

Più illuminati e quindi anche più sicuri. Bareggio ha riservato una particolare attenzione agli attraversamenti pedonali di alcuni punti del suo territorio. A2A ha infatti dotato di un'illuminazione più consistente le zone maggiormente sensibili e oggetto di maggiore fruizione. Sono in corso intanto anche gli ultimi lavori volti a potenziare in paese l'illuminazione pubblica con la creazione di duecento nuovi punti luce e l'introduzione di 2000 lampade a led. "I nostri cittadini- commenta il sindaco Linda Colombo in una nota nell'illustrare le novità introdotte - potranno essere più sicuri negli attraversamenti pedonali"-

