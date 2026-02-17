Tre serata promosse da Marcello Mazzoleni e Rosy Ghezzi per scoprire il legame tra arte e meteorologia.

Arte e meteorologia possono intersecarsi? Un modo per scoprirlo sarà la partecipazione a tre incontri in programma al centro polifunzionale Martin Luther King di Bareggio a partire da giovedì 28 febbraio. Il titolo dell'iniziativa è "Nuvole e arte". Tutti gli incontri partiranno alle 21. Il primo si intitola "Le meteoropatie, come il tempo influenza il nostro benessere". Il secondo è invece previsto per giovedì 3 marzo e sarà imperniato sul tema "Le nuvole nel design e in architettura". Il terzo e conclusivo si terrà mercoledì 18 marzo a sarà caratterizzato dal tema "Che tempo fa nei quadri e nei libri?". Le serate sono promosse da Marcello Mazzoleni e Rosy Ghezzi.

