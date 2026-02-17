meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Cielo sereno 10°
Mar, 17/02/2026 - 18:50

data-top

martedì 17 febbraio 2026 | ore 19:59

Nuvole e arte

Tre serata promosse da Marcello Mazzoleni e Rosy Ghezzi per scoprire il legame tra arte e meteorologia.
Ambiente - Nuvole nel cielo

Arte e meteorologia possono intersecarsi? Un modo per scoprirlo sarà la partecipazione a tre incontri in programma al centro polifunzionale Martin Luther King di Bareggio a partire da giovedì 28 febbraio. Il titolo dell'iniziativa è "Nuvole e arte". Tutti gli incontri partiranno alle 21. Il primo si intitola "Le meteoropatie, come il tempo influenza il nostro benessere". Il secondo è invece previsto per giovedì 3 marzo e sarà imperniato sul tema "Le nuvole nel design e in architettura". Il terzo e conclusivo si terrà mercoledì 18 marzo a sarà caratterizzato dal tema "Che tempo fa nei quadri e nei libri?". Le serate sono promosse da Marcello Mazzoleni e Rosy Ghezzi.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Bareggio: assegnato il premio 'Pasolini'
Bareggio_premiazione stefano piotto 2022
Il sindaco di Bareggio Linda Colombo e l'assessore alla Cultura Anna Lisa De Salvo hanno premiato Stefano Piotto, vincitore del bando culturale dedicato a Pierpaolo Pasolini proposto in occasione del centenario della sua nascita.
Magenta riscopre San Biagio
Magenta - San Biagio 2024
La benedizione con la reliquia del Santo, custodita dalle Madri Canossiane, richiama il senso originario della festa: in centro ci sarà la Fiera e poi la benedizione dei panettoni.
La Giöbia dell'anno
Busto Arsizio - La Giöbia 2026
Ufficializzati i vincitori del Concorso della Tradizione! Domani, in centro città, verranno esposti prima di essere bruciati la sera!

Invia nuovo commento