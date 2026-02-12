Serata nera per la UYBA

Sconfitta per 3-1 sul campo della Bartoccini-Mc Restauri Perugia e ora costretta a inseguire nella bagarre play-off.

Serata nera per la Eurotek Laica UYBA, sconfitta per 3-1 sul campo della Bartoccini-Mc Restauri Perugia e ora costretta a inseguire nella bagarre play-off. A due giornate dalla conclusione della regular season, le farfalle restano none a 27 punti, pagando una gara segnata da troppi errori (22 contro i 14 delle umbre) e da una ricezione spesso sotto pressione. Perugia ha imposto fin dall’inizio grande aggressività al servizio, trovando anche 6 ace diretti e togliendo ritmo alla costruzione offensiva bustocca, che nei primi due set non è riuscita a trovare soluzioni efficaci. Il primo parziale si è deciso ai vantaggi (26-24), mentre nel secondo la UYBA, avanti 19-13, ha subito un clamoroso recupero guidato da Fiesoli: partita dalla panchina, ha cambiato il volto del match, chiudendo da MVP con 10 punti, molti dei quali nei momenti chiave. Coach Enrico Barbolini ha provato a rimescolare le carte inserendo praticamente da subito Alessia Gennari per Melanie Parra, ma la svolta è arrivata solo nel terzo set, quando il reinserimento della messicana ha riacceso l’attacco biancorosso: Parra ha firmato 9 punti nel parziale (16 a fine gara) e, insieme a una Obossa in crescita (22 a referto), ha trascinato la UYBA al 22-25, nonostante un blackout che ha rimesso Perugia in scia dal 9-18 al 20-22. Nel quarto set le farfalle sono partite forte (2-7), dando l’impressione di aver trovato la quadra con Parra e Battista in banda, ma la reazione delle padrone di casa è stata immediata e costruita soprattutto a muro: saranno 13 i block vincenti umbri, decisivi nel ribaltare l’inerzia e nel chiudere set e partita, con Gardini sugli scudi grazie ai suoi 17 punti. Per la UYBA una sconfitta pesante che complica la corsa play-off e che impone ora massima concentrazione nelle ultime due giornate, dove serviranno punti e maggiore continuità per rientrare tra le prime otto.

