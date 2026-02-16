Match epico e da record al PalaTiziano, la Futura si prende un punto con la SMI Roma

SMI Roma Volley-Futura Volley Giovani è una partita che passerà alla storia per almeno due motivi

Due ore e quarantadue minuti di gioco, 116 a 117 il computo dei punti totali, un 3-2 che definire tirato è forse un eufemismo. SMI Roma Volley-Futura Volley Giovani è una partita che passerà alla storia per almeno due motivi. Il primo: ha stabilito il nuovo record come partita più lunga della serie A2 eguagliando anche il primato della serie A intera che vede in vetta il match tra Conegliano e Novara del 17 aprile 2021 valido come gara-1 della finale scudetto. Il secondo: la valanga di emozioni che ha regalato in ogni suo istante, con cinque set decisi sempre da un finale thrilling.

Busto Arsizio torna a casa dalla Capitale con un solo punto, tanti rimpianti ma anche con la consapevolezza che potrà recitare un ruolo importante nella Pool Promozione, dove oggi ha dimostrato di potersela giocare alla pari con tutte.

Nel bellissimo e quanto mai caldo clima del PalaTiziano, la squadra allenata da coach Mauro Tettamanti si gasa, regala spettacolo e decide di indossare l’abito delle occasioni importanti, lottando con “cazzimma” su ogni pallone, mettendo per larghi tratti alle corde le Wolves. Alla fine a fare la differenza è con ogni probabilità la prova monstre di Nikoleta Perovic: sono stati necessari 41 suoi punti per piegare Rebora e compagne con un super 42% offensivo, 5 muri e tanta freddezza nei momenti decisivi. In casa Futura Volley spiccano i 26 punti di una Alyssa Enneking sempre più inserita nei meccanismi biancorossi, i 18 di Marika Longobardi, il 51% di ricezione perfetta di Sophie Blasi ma in una serata del genere risalta soprattutto il fondamentale contributo della panchina: Arita Ternava sicura e preziosa in posto 2, Alessandra Talarico non solo centrale ma anche tuttofare tra difese d’istinto e tanto altro lavoro oscuro, Bianca Orlandi come sempre solida in seconda linea ed efficace in attacco, Silvia Sormani collante della retroguardia e reattiva in difesa.

In classifica le Cocche restano al nono posto ma rosicchiano un punto a Melendugno, ottavo a quota 13.

