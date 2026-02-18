Castano si veste da Olimpiade

Sfilata il 21 febbraio tra maschere “NO FROST” e spirito sportivo: festa, colori e comunità in cammino verso Milano-Cortina.

Castano Primo si prepara a vivere un Carnevale dal sapore speciale, con lo sguardo rivolto ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. Sabato 21 febbraio, alle ore 14, la città si trasformerà in una grande pista… anche senza neve. La sfilata partirà da via Giolitti per raggiungere piazza Mazzini, in un pomeriggio che promette di unire sport, creatività e voglia di stare insieme.

Il titolo scelto – “Carnevale 2026 NO FROST” – è già un programma: sport invernali con o senza neve, fantasia senza limiti e un messaggio chiaro, “Per una Castano Olimpica”. Sciatori, bob, pattinatori, mascotte, fiaccole e cerchi colorati animeranno le vie cittadine, in un tripudio di coriandoli e costumi ispirati ai valori olimpici dell’amicizia, del rispetto e del gioco di squadra.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Comunità Pastorale Santo Crocifisso, l’Oratorio Paolo VI e San Carlo Acutis, il Comune di Castano Primo e numerose realtà associative del territorio. Un lavoro di squadra che si concretizza anche nei laboratori creativi: a partire dal 31 gennaio, ogni sabato dalle 15 alle 17, l’oratorio apre le porte a bambini e ragazzi per preparare costumi e animazioni. Non solo un momento manuale, ma un’occasione educativa per riflettere sul significato autentico dello sport come luogo di crescita e incontro.

Il corteo attraverserà la città accompagnato da musica, colori e scenografie a tema olimpico, con carri e gruppi mascherati pronti a reinterpretare in chiave ironica e originale le discipline invernali. Non mancheranno richiami simbolici alla fiamma olimpica e allo spirito internazionale dei Giochi, in un ideale abbraccio tra Castano e il grande evento mondiale che sta coinvolgendo tutta la Lombardia.

Il Carnevale diventa così molto più di una festa: è un segno di comunità viva, capace di mettersi in cammino insieme, di educare divertendo e di trasformare un appuntamento tradizionale in un’esperienza condivisa che parla ai più piccoli ma coinvolge famiglie, volontari e associazioni. Perché, con o senza neve, l’importante è scendere in pista… insieme.

