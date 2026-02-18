Turbigo, una “lucciola” per l’ambiente

Colori, costumi e un messaggio forte: risparmio energetico e rispetto del pianeta protagonisti di “M’Illumino di Meno 2026”.

Una piccola lucciola che cammina tra le vie del paese può fare più luce di mille lampioni. È con questo spirito che i bambini della Scuola dell’Infanzia Ente Morale hanno animato le strade di Turbigo, culminando la loro sfilata in piazza Madonna della Luna, nel cuore della comunità.

L’iniziativa si inserisce nel percorso educativo triennale 2025-2028, dal titolo evocativo “I libri sono ali che aiutano a volare”, e trova spazio all’interno dei Patti per la Lettura Turbigo, in collaborazione con Libriamoci e con la campagna nazionale M'Illumino di Meno 2026.

Protagonista della mattinata è stata “La piccolissima Lucciola tutta sola”, racconto trasformato in esperienza concreta: i bambini, travestiti a tema, hanno dato vita a una sfilata colorata e simbolica, capace di parlare di ambiente, energia e rispetto attraverso il linguaggio più potente che esista, quello dell’infanzia.

Non solo costumi e sorrisi, ma un messaggio chiaro: prendersi cura del pianeta significa anche ridurre le emissioni – luminose, sonore, aeree – e imparare fin da piccoli che ogni gesto conta.

Le insegnanti hanno accompagnato i piccoli in un percorso che unisce lettura, creatività e cittadinanza attiva. L’arrivo in piazza Madonna della Luna non è stato solo il punto conclusivo della sfilata, ma un momento di condivisione con il paese: famiglie, passanti e cittadini hanno potuto fermarsi, osservare, riflettere.

In un tempo in cui si parla spesso di grandi strategie ambientali, Turbigo ha scelto di partire dai più piccoli. Perché la cultura del rispetto nasce tra i banchi di scuola, cresce con le storie e si rafforza nei gesti quotidiani.

Un plauso ai bambini e alle loro insegnanti per aver trasformato una semplice mattinata in un’occasione educativa dal significato profondo. A volte, per illuminare il futuro, basta davvero una lucciola.

