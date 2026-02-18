Commercio di territorio

In Sala Vetrate il Distretto Nord Ticino presenta progetti, strumenti digitali e nuove opportunità per negozianti e cittadini.

Distretto del Commercio Nord Ticino si è raccontato alla cittadinanza e agli operatori economici in un incontro partecipato ospitato nella Sala Vetrate di Turbigo. Un momento di aggiornamento e confronto che ha permesso di fare il punto sulle attività realizzate e, soprattutto, di anticipare le linee guida e le progettualità in programma per il 2026.

Il Distretto – che riunisce, oltre a Turbigo, anche Castano Primo, Nosate, Robecchetto con Induno e Vanzaghello – si conferma uno strumento strategico per sostenere il tessuto commerciale locale, mettendo in rete esperienze, risorse e competenze. Durante la serata sono stati illustrati i progetti già avviati, le opportunità di finanziamento intercettate e le azioni di promozione pensate per rafforzare l’attrattività dei centri storici e delle attività di vicinato.

Particolare attenzione è stata dedicata agli strumenti digitali: dal nuovo sito internet, pensato come vetrina condivisa per le imprese del territorio, fino all’App dedicata, che punta a favorire una comunicazione più immediata con i cittadini e a promuovere iniziative, eventi e offerte in modo capillare. Un passo ulteriore verso un commercio sempre più connesso, capace di dialogare con le nuove abitudini di consumo senza perdere la dimensione di prossimità che lo caratterizza.

L’incontro ha rappresentato anche un’occasione di ascolto: domande, suggerimenti e proposte hanno animato il dibattito, confermando quanto il commercio non sia solo economia, ma anche presidio sociale e luogo di relazioni. Valorizzare i negozi di quartiere significa infatti sostenere la vitalità dei paesi, renderli più accoglienti e rafforzarne l’identità.

L’impegno dell’Amministrazione comunale, ribadito nel corso della serata, va proprio in questa direzione: continuare a investire sul commercio come leva di sviluppo e coesione, lavorando in sinergia con gli altri Comuni del Distretto. Una sfida che guarda al futuro, con l’obiettivo di far crescere il territorio partendo dalle sue attività, dalle sue vetrine e dalle persone che ogni giorno le tengono accese.

